ندوة في عجلون بعنوانإنجازات الهاشميين والقدس مهجة قلوبهم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 8 شباط (بترا)– نظم ملتقى الشفا الثقافي في محافظة عجلون بالتعاون مع مديرية الثقافة، اليوم الخميس، في المركز الثقافي ندوة بعنوان "إنجازات الهاشميين والقدس مهجة قلوبهم".
وقال رئيس الجامعة الأردنية الأسبق الدكتور عبد الكريم القضاة، خلال الندوة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية، أولى القدس والقضية الفلسطينية أهمية كبرى من خلال تقديم أشكال الدعم كافة، للأشقاء في غزة، والسعي لمنع الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت بحقهم، مؤكدا تجديد العهد والولاء والانتماء لجلالة الملك، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة، واليوبيل الفضي.
وأكد مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية الأسبق اللواء عدنان الرقاد، أن رؤى جلالة الملك تسعى دائما إلى وصول الأردن في جميع المحافل نحو التطور والتميز والازدهار في القطاعات كافة، بدءًا من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، مرورًا بتطوير الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وصولًا إلى دور جلالته بتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأكد المحلل السياسي الدكتور راكز الزعارير على الدور الذي يقوم به جلالة الملك المعزز، لدعم ومساندة الأهل في قطاع غزة وسعيه الكبير لوقف الحرب الإجرامية على القطاع، مبينًا أن ثبات الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك تجاه أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشار رئيس الملتقى حسين الربابعة، إلى أن هذا النشاط يعد ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج الثقافية والاجتماعية والسياسية المتنوعة بمشاركة نخبة من أبناء الوطن.
وحضر فعاليات الندوة مدير الثقافة سامر فريحات، وعدد من أبناء وبنات المحافظة، وأدار فعالياتها الدكتور متعب نجادات.
--(بترا)
ع . ف/م د/ح أ
08/02/2024 19:05:51
MENAFN08022024000117011021ID1107829970
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