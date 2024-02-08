ندوة في عجلون بعنوانإنجازات الهاشميين والقدس مهجة قلوبهم

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 8 شباط (بترا)– نظم ملتقى الشفا الثقافي في محافظة عجلون بالتعاون مع مديرية الثقافة، اليوم الخميس، في المركز الثقافي ندوة بعنوان "إنجازات الهاشميين والقدس مهجة قلوبهم".

وقال رئيس الجامعة الأردنية الأسبق الدكتور عبد الكريم القضاة، خلال الندوة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية، أولى القدس والقضية الفلسطينية أهمية كبرى من خلال تقديم أشكال الدعم كافة، للأشقاء في غزة، والسعي لمنع الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت بحقهم، مؤكدا تجديد العهد والولاء والانتماء لجلالة الملك، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة، واليوبيل الفضي.

وأكد مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية الأسبق اللواء عدنان الرقاد، أن رؤى جلالة الملك تسعى دائما إلى وصول الأردن في جميع المحافل نحو التطور والتميز والازدهار في القطاعات كافة، بدءًا من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، مرورًا بتطوير الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وصولًا إلى دور جلالته بتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأكد المحلل السياسي الدكتور راكز الزعارير على الدور الذي يقوم به جلالة الملك المعزز، لدعم ومساندة الأهل في قطاع غزة وسعيه الكبير لوقف الحرب الإجرامية على القطاع، مبينًا أن ثبات الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك تجاه أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار رئيس الملتقى حسين الربابعة، إلى أن هذا النشاط يعد ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج الثقافية والاجتماعية والسياسية المتنوعة بمشاركة نخبة من أبناء الوطن.

وحضر فعاليات الندوة مدير الثقافة سامر فريحات، وعدد من أبناء وبنات المحافظة، وأدار فعالياتها الدكتور متعب نجادات.

--(بترا)

ع . ف/م د/ح أ

08/02/2024 19:05:51