الخيرية الأردنية الهاشمية: نحو 5100 طن مساعدات لغزة منذ تشرين الأول الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 شباط (بترا)- أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، أن الأردن أرسل نحو 5100 طن من المساعدات إلى الأهل في قطاع غزة، منذ شهر تشرين الأول الماضي.
وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي إن المساعدات شملت مواد غذائية وإغاثية وطبية وأدوية، مبينًا أن المساعدات جرى نقلها عبر جسر جوي وبري من خلال 49 طائرة (بينها 11 إنزالاً جويا)، وحمولة إجمالية وصلت إلى نحو 719 طناً من المواد، فيما سيّر الأردن 325 شاحنة برية بإجمالي حمولة نحو أربعة آلاف و376 طناً.
وأوضح الشبلي أن هذه المساعدات جرى نقلها إلى الأهل في قطاع غزة بالتنسيق وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي ووزارة الخارجية، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية الشريكة.
ولفت إلى أن آخر طائرتين غادرتا المملكة كانتا، يوم أمس الأربعاء؛ إذ أرسلت الهيئة بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، طائرتي مساعدات إنسانية تحمل على متنها 23 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية والصحية بالتعاون مع منظمة هيومن أبيل- بريطانيا.
وشدد الشبلي على أن الأردن سيواصل القيام بواجبه تجاه أشقائه في قطاع غزة، وتقديم ما يلزم بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني.
وتستمر الهيئة، بتجهيز وإرسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، ولا تزال تستقبل التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06، أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم"، ومن خلال موقعها الإلكتروني .
--(بترا)
ج ب/ مد/ف ق
08/02/2024 18:49:02
MENAFN08022024000117011021ID1107829968
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