الخيرية الأردنية الهاشمية: نحو 5100 طن مساعدات لغزة منذ تشرين الأول الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)- أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، أن الأردن أرسل نحو 5100 طن من المساعدات إلى الأهل في قطاع غزة، منذ شهر تشرين الأول الماضي.

وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي إن المساعدات شملت مواد غذائية وإغاثية وطبية وأدوية، مبينًا أن المساعدات جرى نقلها عبر جسر جوي وبري من خلال 49 طائرة (بينها 11 إنزالاً جويا)، وحمولة إجمالية وصلت إلى نحو 719 طناً من المواد، فيما سيّر الأردن 325 شاحنة برية بإجمالي حمولة نحو أربعة آلاف و376 طناً.

وأوضح الشبلي أن هذه المساعدات جرى نقلها إلى الأهل في قطاع غزة بالتنسيق وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي ووزارة الخارجية، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية الشريكة.

ولفت إلى أن آخر طائرتين غادرتا المملكة كانتا، يوم أمس الأربعاء؛ إذ أرسلت الهيئة بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، طائرتي مساعدات إنسانية تحمل على متنها 23 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية والصحية بالتعاون مع منظمة هيومن أبيل- بريطانيا.

وشدد الشبلي على أن الأردن سيواصل القيام بواجبه تجاه أشقائه في قطاع غزة، وتقديم ما يلزم بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني.

وتستمر الهيئة، بتجهيز وإرسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، ولا تزال تستقبل التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06، أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم"، ومن خلال موقعها الإلكتروني .

--(بترا)

ج ب/ مد/ف ق

08/02/2024 18:49:02