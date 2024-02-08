مفوض حقوق الانسان : التدمير الواسع النطاق في غزة جريمة حرب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 شباط (بترا) -اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الخميس، تعليقا على التدمير الواسع النطاق من قبل الجيش الإسرائيلي للبنية التحتية المدنية في غزة، أن التدمير الواسع النطاق للممتلكات في قطاع غزة، الذي لا تبرره الضرورة العسكرية وينفذ بصورة غير قانونية وتعسفية، يرقى إلى اعتباره انتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة، وإلى اعتباره جريمة حرب.
وقال في بيان، إن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على سلطة الاحتلال تدمير ممتلكات الأفراد "إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير".
وأضاف تورك، أن تقارير أفادت بأن القوات الإسرائيلية تقوم بتدمير جميع المباني داخل قطاع غزة، الواقعة في نطاق كيلومتر واحد من السياج بين إسرائيل والقطاع، إذ تعكف على تطهير تلك المساحة بهدف إنشاء "منطقة عازلة".
وأشار الى أن مكتب المفوضية سجل منذ أواخر تشرين الأول الماضي، عملياتِ تدميرٍ وهدم واسعةَ النطاق من قبل قوات الجيش الإسرائيلي للبنية التحتية المدنية وغيرها، بما في ذلك المباني السكنية والمدارس والجامعات في المناطق التي لا يوجد فيها قتال.
--(بترا)
رصد/ ي ف
08/02/2024 18:47:16
MENAFN08022024000117011021ID1107829967
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.