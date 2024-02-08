مفوض حقوق الانسان : التدمير الواسع النطاق في غزة جريمة حرب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا) -اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الخميس، تعليقا على التدمير الواسع النطاق من قبل الجيش الإسرائيلي للبنية التحتية المدنية في غزة، أن التدمير الواسع النطاق للممتلكات في قطاع غزة، الذي لا تبرره الضرورة العسكرية وينفذ بصورة غير قانونية وتعسفية، يرقى إلى اعتباره انتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة، وإلى اعتباره جريمة حرب.

وقال في بيان، إن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على سلطة الاحتلال تدمير ممتلكات الأفراد "إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير".

وأضاف تورك، أن تقارير أفادت بأن القوات الإسرائيلية تقوم بتدمير جميع المباني داخل قطاع غزة، الواقعة في نطاق كيلومتر واحد من السياج بين إسرائيل والقطاع، إذ تعكف على تطهير تلك المساحة بهدف إنشاء "منطقة عازلة".

وأشار الى أن مكتب المفوضية سجل منذ أواخر تشرين الأول الماضي، عملياتِ تدميرٍ وهدم واسعةَ النطاق من قبل قوات الجيش الإسرائيلي للبنية التحتية المدنية وغيرها، بما في ذلك المباني السكنية والمدارس والجامعات في المناطق التي لا يوجد فيها قتال.

--(بترا)

رصد/ ي ف

08/02/2024 18:47:16