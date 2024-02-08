إشهار كتاب بعنوان عالم السرد عند سامر المعاني في منتدى الجياد بإربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 8 شباط (بترا)- نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية في نادي الفنانين في محافظة إربد مساء أمس، حفل إشهار لكتاب في النقد بعنوان "عالم السرد عند سامر المعاني"، للناقد الدكتور سلطان المعاني، بحضور مهتمين بالشأن الثقافي.
وخلال الحفل الذي أداره الكاتب موسى النعواشي، أشار الناقد المعاني الى أن المواضيع التي اختارها الأديب سامر المعاني في منتجه الأدبي كانت تلامس مواضيع ومضامين حياتية ومجتمعية في مدارج العمر والزمن الجميل، فانشغلت بالعاطفة الفياضة وجماليات العشق، وقد ركز على الأخلاق والقدوة في قصصه، حين انتصر للمعلم والأسرة والحب.
من جهته، قدم الأديب والقاص محمد الصمادي ورقة نقدية، تناولت ثلاثة محاور رئيسية، أشار فيها إلى أن الناقد الدكتور سلطان المعاني أنصف النصوص في رؤيته وتحليله وتشريحه للنصوص في الومضة والقصة والقصة القصيرة جدا وقصص الأطفال، مبينا أنه كان مرجعا شافيا في تقلبه للنصوص وكأنك تقرأ النص والكتاب والكتاب الأصلي.
كما أشار الصمادي الى أن عالم سامر المعاني والذي اشترك معه في الكثير من الأساليب والمضامين تعايشت معه كمبدع يجيد توظيف الكلمة ويتقن بناء الشذرة والقصة بإسلوبه الخاص الذي لا تجده عند غيره، "حتى تكاد تعرف النص لسامر المعاني دون توقيع الاسم".
وفي ورقة أخرى، أشار الشاعر الدكتور إبراهيم الطيار، إلى أن كتاب عالم السرد عند سامر المعاني كتاب قيم وفيه مخزون فكري، حيث كان الدكتور المعاني مميزا في نظرته ودلالاته في رؤيته النقدية للنصوص، وكان عميقا وغزيرا بتفكيك البناء والمعنى والمراد من تلك النصوص باختلاف مضامينها وأجناسها وأسلوبها، فلم يكن مجاملا ومؤيدا بل كان شفافا وحصيفا متعدد المغزى ومحلق في خفايا التأويل والمعاني.
--(بترا)
ع ع/م د/ف ق
08/02/2024 18:33:44
MENAFN08022024000117011021ID1107829966
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.