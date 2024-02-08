إشهار كتاب بعنوان عالم السرد عند سامر المعاني في منتدى الجياد بإربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 8 شباط (بترا)- نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية في نادي الفنانين في محافظة إربد مساء أمس، حفل إشهار لكتاب في النقد بعنوان "عالم السرد عند سامر المعاني"، للناقد الدكتور سلطان المعاني، بحضور مهتمين بالشأن الثقافي.

وخلال الحفل الذي أداره الكاتب موسى النعواشي، أشار الناقد المعاني الى أن المواضيع التي اختارها الأديب سامر المعاني في منتجه الأدبي كانت تلامس مواضيع ومضامين حياتية ومجتمعية في مدارج العمر والزمن الجميل، فانشغلت بالعاطفة الفياضة وجماليات العشق، وقد ركز على الأخلاق والقدوة في قصصه، حين انتصر للمعلم والأسرة والحب.

من جهته، قدم الأديب والقاص محمد الصمادي ورقة نقدية، تناولت ثلاثة محاور رئيسية، أشار فيها إلى أن الناقد الدكتور سلطان المعاني أنصف النصوص في رؤيته وتحليله وتشريحه للنصوص في الومضة والقصة والقصة القصيرة جدا وقصص الأطفال، مبينا أنه كان مرجعا شافيا في تقلبه للنصوص وكأنك تقرأ النص والكتاب والكتاب الأصلي.

كما أشار الصمادي الى أن عالم سامر المعاني والذي اشترك معه في الكثير من الأساليب والمضامين تعايشت معه كمبدع يجيد توظيف الكلمة ويتقن بناء الشذرة والقصة بإسلوبه الخاص الذي لا تجده عند غيره، "حتى تكاد تعرف النص لسامر المعاني دون توقيع الاسم".

وفي ورقة أخرى، أشار الشاعر الدكتور إبراهيم الطيار، إلى أن كتاب عالم السرد عند سامر المعاني كتاب قيم وفيه مخزون فكري، حيث كان الدكتور المعاني مميزا في نظرته ودلالاته في رؤيته النقدية للنصوص، وكان عميقا وغزيرا بتفكيك البناء والمعنى والمراد من تلك النصوص باختلاف مضامينها وأجناسها وأسلوبها، فلم يكن مجاملا ومؤيدا بل كان شفافا وحصيفا متعدد المغزى ومحلق في خفايا التأويل والمعاني.

--(بترا)

ع ع/م د/ف ق

08/02/2024 18:33:44