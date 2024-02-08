عمار الزريقي مديرا فنيا لفريق السلط لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)- أعلنت إدارة نادي السلط، التوصل إلى اتفاق مع المدرب عمار الزريقي، ليتولى مهمة المدير الفني للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب الإعلان الرسمي للنادي، سيعاون الزريقي في مهمته محمد العياري وفرحان العمري ويمتد عقد الجهاز الفني حتى نهاية الموسم الحالي.

وقررت إدارة السلط الإبقاء على مدرب حراس المرمى أنيس شفيق رفقة الفريق.

وجاء التعاقد مع الزريقي بعد أن فسخ النادي عقد مدربه السوري عماد خانكان بالتراضي.

وكان السلط قد تعاقد أمس مع المهاجم المصري أحمد شمس الدين.

وأنهى النادي مرحلة الذهاب من الدوري بـ10 نقاط في المركز التاسع.

--(بترا)

ض ع/م د

08/02/2024 18:12:05