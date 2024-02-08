حصة تدريبية للمنتخب الوطني استعدادا لنهائي آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 8 شباط (بترا) - أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم مساء اليوم الخميس، الحصة التدريبية قبل الأخيرة، استعدادا للقاء المنتخب القطري يوم السبت المقبل على ستاد لوسيل في الدوحة، في مباراة نهائي كأس آسيا.

التدريب الذي أقيم على ملعب العقلة في الدوحة، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، شهد تمارين فنية وتكتيكية، هدفت إلى رفع درجة الجاهزية استعدادا للمباراة التي يصل إليها المنتخب لأول مرة في تاريخه.

وشهد التدريب معنويات عالية للاعبين الذين أكدوا عزمهم على تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق حلم الفوز باللقب.

وشارك جميع اللاعبين في التدريب من دون إصابات، الأمر الذي يعني تكامل صفوف المنتخب استعدادا للقاء الآسيوي.

ويعود إلى المنتخب اللاعبان سالم عجالين وعلي علوان بعد غيابها عن مباراة كوريا الجنوبية الأخيرة بسبب الإنذارات.

--(بترا)

خ خ/ ف م/ف ق

08/02/2024 18:01:13