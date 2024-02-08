حصة تدريبية للمنتخب الوطني استعدادا لنهائي آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 8 شباط (بترا) - أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم مساء اليوم الخميس، الحصة التدريبية قبل الأخيرة، استعدادا للقاء المنتخب القطري يوم السبت المقبل على ستاد لوسيل في الدوحة، في مباراة نهائي كأس آسيا.
التدريب الذي أقيم على ملعب العقلة في الدوحة، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، شهد تمارين فنية وتكتيكية، هدفت إلى رفع درجة الجاهزية استعدادا للمباراة التي يصل إليها المنتخب لأول مرة في تاريخه.
وشهد التدريب معنويات عالية للاعبين الذين أكدوا عزمهم على تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق حلم الفوز باللقب.
وشارك جميع اللاعبين في التدريب من دون إصابات، الأمر الذي يعني تكامل صفوف المنتخب استعدادا للقاء الآسيوي.
ويعود إلى المنتخب اللاعبان سالم عجالين وعلي علوان بعد غيابها عن مباراة كوريا الجنوبية الأخيرة بسبب الإنذارات.
--(بترا)
خ خ/ ف م/ف ق
08/02/2024 18:01:13
MENAFN08022024000117011021ID1107829964
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