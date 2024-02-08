المؤسسة التعاونية تشارك بإجتماعات الاتحاد التعاوني العربي بمصر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)- شارك مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني العربي،عبد الفتاح الشلبي، اليوم الخميس، في اجتماعي مجلس الإدارة، والجمعية العمومية للاتحاد التعاوني العربي، والتي تُعقد في مصر.

وعلى هامش الاجتماعات، عقد الاتحاد التعاوني العربي ندوة تعاونية حول (دور التعاونيات العربية في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات).

وتحدث الشلبي عن أهمية القطاع التعاوني وإسهاماته في التنمية المستدامة الشاملة في الدول العربية، مؤكداً دور التعاونيات في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال مشاريعها التنموية والإنتاجية، وتوفيرها فرص عملٍ لشريحة واسعةٍ من أبناء المجتمعات العربية.

وأشار إلى ضرورة تعزيز الشراكات بين الحكومات والتعاونيات في العالم العربي لتطوير العمل التعاوني العربي، وتعزيز التعاون بين التعاونيات على المستوى المحلي والعربي، وتحديث التشريعات التعاونية، ومواءمتها مع مبادئ التعاون الدولية، فضلاً عن الحاجة المستمرة لتوحيد الجهود العربية للنهوض بالقطاع التعاوني العربي والحركة التعاونية في الدول العربية لتضاهي نظيراتها في دول العالم المتقدمة في هذا المجال.

--(بترا)

رح/ ف م

08/02/2024 17:57:13