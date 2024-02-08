المفرق : البدء بتشجير مكب الحصينيات بشجرة الباولونيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 8 شباط (بترا)- باشرت بلدية الباسلية، بتشجير مكب الحصينيات بأشجار الباولونيا، تنفيذا للإتفاقية الموقعة بين البلدية ومجلس الخدمات المشتركة لمحافظة المفرق .
وقالت البلدية، في بيان اليوم الخميس، إن الاتفاقية تتضمن تشجير مكب الحصينيات بأشجار الباولونيا لغايات استثمارية لمدة 10 سنوات، لافتة إلى إن الاتفاقية ستعود بمردود مادي على الجانبين، وتحقيق غطاء نباتي أخضر في الأراضي التي سيتم استغلالها بزراعة الباولونيا.
واستعرضت البلدية، الفوائد الاقتصادية للباولونيا، كانتاج الأخشاب الصلبة، وفوائد أوراقها التي تحوي نسبة عالية من البروتين، واستخدامها كأعلاف للحيوانات، وإمكانية تربية عسل النحل على زهور تلك الشجرة، وتنظيف البيئة من ثاني أكسيد الكربون، موضحة أن اختيار مكب الحصينيات لزراعة الباولونيا، لأن البادية الشمالية تعتبر بيئة مناسبة لزراعتها.
--(بترا)
ه ق/ ف م/ف ق
08/02/2024 17:52:28
MENAFN08022024000117011021ID1107829962
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