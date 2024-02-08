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المفرق : البدء بتشجير مكب الحصينيات بشجرة الباولونيا

2/8/2024 2:35:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 8 شباط (بترا)- باشرت بلدية الباسلية، بتشجير مكب الحصينيات بأشجار الباولونيا، تنفيذا للإتفاقية الموقعة بين البلدية ومجلس الخدمات المشتركة لمحافظة المفرق .
وقالت البلدية، في بيان اليوم الخميس، إن الاتفاقية تتضمن تشجير مكب الحصينيات بأشجار الباولونيا لغايات استثمارية لمدة 10 سنوات، لافتة إلى إن الاتفاقية ستعود بمردود مادي على الجانبين، وتحقيق غطاء نباتي أخضر في الأراضي التي سيتم استغلالها بزراعة الباولونيا.
واستعرضت البلدية، الفوائد الاقتصادية للباولونيا، كانتاج الأخشاب الصلبة، وفوائد أوراقها التي تحوي نسبة عالية من البروتين، واستخدامها كأعلاف للحيوانات، وإمكانية تربية عسل النحل على زهور تلك الشجرة، وتنظيف البيئة من ثاني أكسيد الكربون، موضحة أن اختيار مكب الحصينيات لزراعة الباولونيا، لأن البادية الشمالية تعتبر بيئة مناسبة لزراعتها.
--(بترا)
ه ق/ ف م/ف ق
08/02/2024 17:52:28

MENAFN08022024000117011021ID1107829962

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