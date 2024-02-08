الأردن يشارك في المعرض العالمي للتعليم العالي في سلطنة عُمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 شباط (بترا)- انطلقت في العاصمة العُمانية مسقط فعاليات المعرض الدولي GHEDEX 2024 المتخصص في السياحة التعليمية، والذي يستمر يومين، ويشارك الأردن فيه من خلال جناح خاص أعدته هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع وحدة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، أكد بحسب بيان صحفي اليوم الخميس للوزارة، أهمية مشاركة الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة في مثل هذه المعارض، مع ضرورة العمل على تسويق الجامعات لنفسها وللتخصصات والبرامج المتميزة التي تقدمها، والتي تواكب متطلبات العصر وتراعي حاجة أسواق العمل الإقليمية والعالمية.
بدوره، قال أمين عام الوزارة /رئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين في مجلس التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي إن الوزارة ترتبط بشراكة استراتيجية مع هيئة تنشيط السياحة التي تقدم جهودا جبارة في دعم السياحة التعليمية في المملكة.
وأضاف أن مشاركة الأردن في هذا المعرض تأتي تنفيذا للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027).
--(بترا)
أ ر/ف ق
08/02/2024 17:39:41
MENAFN08022024000117011021ID1107829961
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