الأردن يشارك في المعرض العالمي للتعليم العالي في سلطنة عُمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)- انطلقت في العاصمة العُمانية مسقط فعاليات المعرض الدولي GHEDEX 2024 المتخصص في السياحة التعليمية، والذي يستمر يومين، ويشارك الأردن فيه من خلال جناح خاص أعدته هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع وحدة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، أكد بحسب بيان صحفي اليوم الخميس للوزارة، أهمية مشاركة الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة في مثل هذه المعارض، مع ضرورة العمل على تسويق الجامعات لنفسها وللتخصصات والبرامج المتميزة التي تقدمها، والتي تواكب متطلبات العصر وتراعي حاجة أسواق العمل الإقليمية والعالمية.

بدوره، قال أمين عام الوزارة /رئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين في مجلس التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي إن الوزارة ترتبط بشراكة استراتيجية مع هيئة تنشيط السياحة التي تقدم جهودا جبارة في دعم السياحة التعليمية في المملكة.

وأضاف أن مشاركة الأردن في هذا المعرض تأتي تنفيذا للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027).

--(بترا)

أ ر/ف ق

08/02/2024 17:39:41