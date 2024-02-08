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العدل تشارك بأعمال مؤتمر التحول الرقمي في المغرب

2/8/2024 2:35:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمَّان 8 شباط (بترا)- شاركت أمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، اليوم الخميس، بأعمال المؤتمر الدولي حول التحول الرقمي لمنظومة العدالة والذي يُعقد في المغرب لمدة يومين.
وبحث المشاركون بحسب بيان للوزارة اليوم، تبادل المعرفة والخبرات في مختلف مجالات العدالة الرقمية والفرص الممكنة والتوجهات الجديدة ذات الصلة بالتحول الرقمي لأنظمة العدالة.
وأضافت أن المؤتمر ناقش، توفير منصة تجمع بين ممثلي العدالة الرقمية على الصعد المحلية والإقليمية والدولية، لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى لخوض مناقشات حول الفرص المقدمة من قبل التحول الرقمي في هذا المجال، والتحديات وفرص التحول الرقمي فيما يتعلق بالعدل و الإطار القانوني والتنظيمي فيما يتعلق بالعدالة الرقمية .
وعبرت العبادي عن شكرها لوزارة العدل المغربية على ما بُذل من جهود وإنجازات لانجاح هذا المؤتمر الدولي .
ويشارك في المؤتمر 200 شخص من صانعي القرار، اضافة الى خبراء وممثلي دول عربية وأجنبية.
--(بترا)
ب ص/ ف م
08/02/2024 17:35:42

MENAFN08022024000117011021ID1107829960

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