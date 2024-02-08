العدل تشارك بأعمال مؤتمر التحول الرقمي في المغرب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمَّان 8 شباط (بترا)- شاركت أمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، اليوم الخميس، بأعمال المؤتمر الدولي حول التحول الرقمي لمنظومة العدالة والذي يُعقد في المغرب لمدة يومين.
وبحث المشاركون بحسب بيان للوزارة اليوم، تبادل المعرفة والخبرات في مختلف مجالات العدالة الرقمية والفرص الممكنة والتوجهات الجديدة ذات الصلة بالتحول الرقمي لأنظمة العدالة.
وأضافت أن المؤتمر ناقش، توفير منصة تجمع بين ممثلي العدالة الرقمية على الصعد المحلية والإقليمية والدولية، لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى لخوض مناقشات حول الفرص المقدمة من قبل التحول الرقمي في هذا المجال، والتحديات وفرص التحول الرقمي فيما يتعلق بالعدل و الإطار القانوني والتنظيمي فيما يتعلق بالعدالة الرقمية .
وعبرت العبادي عن شكرها لوزارة العدل المغربية على ما بُذل من جهود وإنجازات لانجاح هذا المؤتمر الدولي .
ويشارك في المؤتمر 200 شخص من صانعي القرار، اضافة الى خبراء وممثلي دول عربية وأجنبية.
--(بترا)
ب ص/ ف م
08/02/2024 17:35:42
MENAFN08022024000117011021ID1107829960
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