وزارة الشباب تطلق 11 مشروعاً رياديا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 8 شباط (بترا)- أطلقت وزارة الشباب اليوم الخميس، بالشراكة مع مؤسسة نهر الأردن واليونيسف، 11 مشروعاً ريادياً شبابيا ضمن الدورة السادسة لبرنامج "أردن مبتكر".

وشارك وزير الشباب محمد النابلسي، وممثل اليونيسف في الأردن فيليب دواميل، والمديرة العامة لمؤسسة نهر الأردن إنعام البريشي، في إطلاق المشاريع .

ويستهدف برنامج أردن مبتكر، الذي أطلق عام 2018 ، تمكين وتطوير مهارات الشباب واليافعين في تنفيذ مشاريع ريادية مبتكرة مصممة لتوفير حلول تكنولوجية وبيئية لتحديات مجتمعية واقتصادية تواجه مجتمعاتهم .

وتضمنت فعاليات الدورة السادسة للبرنامج، اختيار 11 مشروعا رياديا من بين مجموعة تضم أكثر من 400 مشروع ريادي تقدم للبرنامج، حيث تمكنت المشاريع المتأهلة من إجراء دراسات جدوى والمشاركة بمعسكر تدريبي خاص بالريادة والابتكار الاجتماعي، وصولا إلى مرحلة التحكيم ليتم اختيار المشاريع الحاصلة على الدعم المالي والفني (بما في ذلك معسكرات التدريب والإرشاد وتمويل يصل إلى 2000 دينار أردني).

وتميزت المشاريع المتأهلة هذا العام بتطوير حلول لقضايا وتحديات مجتمعية وبيئية، بدءًا من إنشاء المساحات الخضراء، إلى حلول إعادة التدوير الرائدة والابتكارات التكنولوجية المتطورة، بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات الإلكترونية.

ويعد برنامج "أردن مبتكر" والذي تنفذه الوزارة والمؤسسة واليونيسف، بدعم من شراكة "بروسبيكتس" – آفاق، التابعة للحكومة الهولندية؛ أحد برامج حاضنات الابتكار الاجتماعي، والذي يهدف إلى غرس ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب، وتمكين الشباب واليافعين من خلال بناء وتطوير مهاراتهم نحو الريادة في الأعمال، والمساهمة والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال النابلسي، إن تعزيز مشاركة الشباب في بيئة ريادة الأعمال، محور رئيس حرصت الوزارة على ترجمته من خلال محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب، في الشباب والريادة والابداع والتعليم والتكنولوجيا، وما ينبثق عنها من برامج ومشاريع كالملتقيات الوطنية الريادية وحواضن الأعمال.

ولفت النابلسي إلى أنه وفي إطار تحفيز الشباب على التوجه نحو الريادة في الأعمال، فقد حرصت الوزارة على التوسع في إنشاء حاضنات الابتكار والابداع لتغطي كافة محافظات المملكة خلال العام.

بدوره قال دوامل " تفتخر اليونيسف بدعم برنامج أردن مبتكر وتتطلع إلى رؤية الشباب الذين تم تكريمهم اليوم وهم يعملون على تطوير ابتكاراتهم وتحويلها إلى مبادرات مستدامة."

وأضاف " من خلال الشراكة بين اليونيسف ووزارة الشباب ومؤسسة نهر الأردن، سنواصل جهودنا لتعزيز عقلية ريادة الأعمال لدى الشباب الأردني وتزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح."

من جانبها، قالت البريشي " إن هذه الشراكة هي جزء من سلسلة سعينا نحو تطوير مهارات الشباب التي تمكنهم من تنفيذ مشاريع ريادية مبتكرة، وتطوير مشاريعهم بشكل مستدام" .

--(بترا)

س ح/ ف م/ف ق

08/02/2024 17:31:51