وزارة الشباب تطلق 11 مشروعاً رياديا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 8 شباط (بترا)- أطلقت وزارة الشباب اليوم الخميس، بالشراكة مع مؤسسة نهر الأردن واليونيسف، 11 مشروعاً ريادياً شبابيا ضمن الدورة السادسة لبرنامج "أردن مبتكر".
وشارك وزير الشباب محمد النابلسي، وممثل اليونيسف في الأردن فيليب دواميل، والمديرة العامة لمؤسسة نهر الأردن إنعام البريشي، في إطلاق المشاريع .
ويستهدف برنامج أردن مبتكر، الذي أطلق عام 2018 ، تمكين وتطوير مهارات الشباب واليافعين في تنفيذ مشاريع ريادية مبتكرة مصممة لتوفير حلول تكنولوجية وبيئية لتحديات مجتمعية واقتصادية تواجه مجتمعاتهم .
وتضمنت فعاليات الدورة السادسة للبرنامج، اختيار 11 مشروعا رياديا من بين مجموعة تضم أكثر من 400 مشروع ريادي تقدم للبرنامج، حيث تمكنت المشاريع المتأهلة من إجراء دراسات جدوى والمشاركة بمعسكر تدريبي خاص بالريادة والابتكار الاجتماعي، وصولا إلى مرحلة التحكيم ليتم اختيار المشاريع الحاصلة على الدعم المالي والفني (بما في ذلك معسكرات التدريب والإرشاد وتمويل يصل إلى 2000 دينار أردني).
وتميزت المشاريع المتأهلة هذا العام بتطوير حلول لقضايا وتحديات مجتمعية وبيئية، بدءًا من إنشاء المساحات الخضراء، إلى حلول إعادة التدوير الرائدة والابتكارات التكنولوجية المتطورة، بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات الإلكترونية.
ويعد برنامج "أردن مبتكر" والذي تنفذه الوزارة والمؤسسة واليونيسف، بدعم من شراكة "بروسبيكتس" – آفاق، التابعة للحكومة الهولندية؛ أحد برامج حاضنات الابتكار الاجتماعي، والذي يهدف إلى غرس ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب، وتمكين الشباب واليافعين من خلال بناء وتطوير مهاراتهم نحو الريادة في الأعمال، والمساهمة والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال النابلسي، إن تعزيز مشاركة الشباب في بيئة ريادة الأعمال، محور رئيس حرصت الوزارة على ترجمته من خلال محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب، في الشباب والريادة والابداع والتعليم والتكنولوجيا، وما ينبثق عنها من برامج ومشاريع كالملتقيات الوطنية الريادية وحواضن الأعمال.
ولفت النابلسي إلى أنه وفي إطار تحفيز الشباب على التوجه نحو الريادة في الأعمال، فقد حرصت الوزارة على التوسع في إنشاء حاضنات الابتكار والابداع لتغطي كافة محافظات المملكة خلال العام.
بدوره قال دوامل " تفتخر اليونيسف بدعم برنامج أردن مبتكر وتتطلع إلى رؤية الشباب الذين تم تكريمهم اليوم وهم يعملون على تطوير ابتكاراتهم وتحويلها إلى مبادرات مستدامة."
وأضاف " من خلال الشراكة بين اليونيسف ووزارة الشباب ومؤسسة نهر الأردن، سنواصل جهودنا لتعزيز عقلية ريادة الأعمال لدى الشباب الأردني وتزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح."
من جانبها، قالت البريشي " إن هذه الشراكة هي جزء من سلسلة سعينا نحو تطوير مهارات الشباب التي تمكنهم من تنفيذ مشاريع ريادية مبتكرة، وتطوير مشاريعهم بشكل مستدام" .
--(بترا)
س ح/ ف م/ف ق
08/02/2024 17:31:51
MENAFN08022024000117011021ID1107829959
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