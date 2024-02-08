اتفاقية تعاون بين أكاديمية الملكة رانيا والجامعة الأميركية في بيروت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)- تقي الدين مهيدات- وقعت أكاديمية الملكة رانيا العبدالله لتدريب المعلمين اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت، لتطوير البرامج التدريبية و تبادل الخبرات في المجالين التعليمي والتدريبي.

وقال المدير التنفيذي للأكاديمية الدكتور اسامة عبيدات، إن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز وضمان جودة التعليم، وتقديم الرؤى والخطط للمستقبل التعليمي والمهني.

وأضاف عبيدات، أن إطلاق البرنامج مع الجامعة الأمريكية في بيروت بعنوان "برنامج علّم للمستقبل " في هذا الوقت، يأتي تأكيدا لمكانة الأكاديمية والجامعة للنهوض بالقطاع التعليمي و التدريبي المشترك بين الطرفين ، حيث يعمل البرنامج على تقليل الفجوة بين المعلمين والطلبة من خلال تدريب المعلمين على المهارات اللازمة والمعرفة لمواكبة التعليم الرقمي و تحديثه.

و لفت عبيدات، إلى أن البرنامج يتناول ثلاثة محاور رئيسية تتمثل بالتكنولوجيا الناشئة، وعلم التطور، والابتكار التعليمي، بحيث يضمن البرنامج إكساب المشاركين الخبرة في التعامل مع أحدث التطورات في التكنولوجيا التعليمية والمهنية، والتي تشمل منصات التعليم، وأدوات التقييم الرقمي، ووسائل التدريس الفاعلة.

من جهته، أكد رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري، أهمية هذه التشاركية قائلاً" إن الاتفاقية ستفتح أبواب التشاركية بين الأطراف التدريبية والتعليمية في كلا البلدين، مما يسهّل على متلقي الخدمة الوصول إلى الهدف المنشود من الاتفاقية والذي يتجلى بتقديم التدريب والتأهيل المهني والتعليمي لضمان ديمومة النظام التعليمي المواكب لعصر التطور و التكنولوجيا الرقمية.

--(بترا)

ت م / ف م/ف ق

08/02/2024 17:15:18