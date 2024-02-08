روسيا : لا أسس لاستئناف صفقة الحبوب

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 8 شباط (بترا)- أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن بلاده لا ترى وجود أسس لاستئناف صفقة الحبوب في الوقت الحالي.

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: " لا توجد في الوقت الحالي أسس لاستئناف صفقة الحبوب بالشكل الذي تم التفاوض عليه في الأصل ولم يتم تنفيذه، ولم يتم تنفيذ الجزء الخاص بروسيا في هذه الصفقة".

--(بترات)

س ح/ ف م

08/02/2024 16:58:02