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الإسترليني يتراجع مقابل الدولار واليورو

2/8/2024 2:34:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 8 شباط (بترا)- تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الخميس، أمام العملتين الأميركية والأوروبية.
وحسب التقارير المالية البريطانية، انخفض الإسترليني اليوم، أمام الدولار بنسبة 0.31 بالمئة عند 1.2587 دولار، وبنسبة 0.07 بالمئة مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 1.1709 يورو.
--(بترا)
ر ش/ ف م
08/02/2024 16:55:00

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