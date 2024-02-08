الإسترليني يتراجع مقابل الدولار واليورو

لندن 8 شباط (بترا)- تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الخميس، أمام العملتين الأميركية والأوروبية. وحسب التقارير المالية البريطانية، انخفض الإسترليني اليوم، أمام الدولار بنسبة 0.31 بالمئة عند 1.2587 دولار، وبنسبة 0.07 بالمئة مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 1.1709 يورو. --(بترا) ر ش/ ف م 08/02/2024 16:55:00

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