الإسترليني يتراجع مقابل الدولار واليورو

الإسترليني يتراجع مقابل الدولار واليورو
التاريخ
2/8/2024 2:34:59 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 8 شباط (بترا)- تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الخميس، أمام العملتين الأميركية والأوروبية.
وحسب التقارير المالية البريطانية، انخفض الإسترليني اليوم، أمام الدولار بنسبة 0.31 بالمئة عند 1.2587 دولار، وبنسبة 0.07 بالمئة مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 1.1709 يورو.
--(بترا)
ر ش/ ف م
08/02/2024 16:55:00
MENAFN08022024000117011021ID1107829956
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