لجنة المرأة النيابية تزور إقليم البترا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البترا 8 شباط (بترا ) - زارت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية في مجلس النواب اليوم الخميس، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، لبحث عدد من القضايا والمشاريع الخاصة بلواء البترا بشكل عام، وخطط السلطة في تطوير إقليم البترا سياحياً وتنموياً، وجهود السلطة في الاستمرار بتنظيم الموقع الأثري والعملية السياحية بالبترا.
وترأس رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، ورئيس اللجنة النائب زينب البدول اللقاء الذي عُقد في مبنى السلطة ، بحضور مجلس المفوضين وأعضاء اللجنة النيابية والنائب عائشة الحسنات.
وقدم البريزات شرحاً متكاملاً حول جهود السلطة في تنظيم المحمية الأثرية وإزالة الاعتداءات فيها والتي كانت سوف تتسبب في إدراج البترا على لائحة المواقع المهددة بالخطر، وهو ما تداركته السلطة بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة، مؤكداً الاستمرار بتطبيق القانون بالشكل المناسب وضمان استمرار سيادته.
وأضاف البريزات، أن السلطة وضعت خططها اللازمة لتطوير المنطقة والنهوض بها، بما يضمن المحافظة عليها كموقع تراث عالمي مدرج على لائحة اليونيسكو منذ عام 1985.
وأكد البريزات أن السلطة تستهدف رفع أعداد الزوار في البترا إلى أكثر من 5 ملايين زائر سنويا، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من خلال تنويع المنتجات السياحية الموجودة في المنطقة لتشكل عامل جذب للسياح، ورفع أعداد الغرف الفندقية، وإبراز السياحة الدينية وسياحة المغامرة في المنطقة كمنتجات سياحية جديدة.
وبحسب البريزات فإن السلطة، تعمل على تأهيل 25 مسارا سياحيا جديدا ضمن حدود المحمية الأثرية في البترا وفي أماكن مختلفة، وستعمل على إعادة هندسة العملية السياحية من خلال تفويج السياح بحيث يكون دخولهم من مركز الزوار وخروجهم من الطريق الخلفي بإتجاه القرية الثقافية ومنطقة بيضا والعودة بإتجاه مركز زوار البترا، وتنفيذ فعاليات جديدة في القرية الثقافية مثل إعادة تجسيد الحياة النبطية، وتجسيد الحياة البدوية وعدد من الفعاليات التي تسهم في إطالة أمد إقامة السائح.
من جانبها، قالت البدول إن الزيارة لإقليم البترا، جاءت للإطلاع على الجهود التنظيمية للمنطقة، وخططها في إيجاد فرص عمل جديدة ومستدامة لأبناء المجتمعات المحلية، والبدائل المتاحة أمام المخالفين في الموقع الأثري.
وأشارت البدول إلى أن اللجنة زارت الموقع الأثري في البترا، والقرية الثقافية للإطلاع على خطط وآلية تشغيلها على أرض الواقع.
--(بترا)
دط/ ف م/ف ق
08/02/2024 16:54:31
MENAFN08022024000117011021ID1107829955
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