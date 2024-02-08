لجنة المرأة النيابية تزور إقليم البترا

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 8 شباط (بترا ) - زارت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية في مجلس النواب اليوم الخميس، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، لبحث عدد من القضايا والمشاريع الخاصة بلواء البترا بشكل عام، وخطط السلطة في تطوير إقليم البترا سياحياً وتنموياً، وجهود السلطة في الاستمرار بتنظيم الموقع الأثري والعملية السياحية بالبترا.

وترأس رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، ورئيس اللجنة النائب زينب البدول اللقاء الذي عُقد في مبنى السلطة ، بحضور مجلس المفوضين وأعضاء اللجنة النيابية والنائب عائشة الحسنات.

وقدم البريزات شرحاً متكاملاً حول جهود السلطة في تنظيم المحمية الأثرية وإزالة الاعتداءات فيها والتي كانت سوف تتسبب في إدراج البترا على لائحة المواقع المهددة بالخطر، وهو ما تداركته السلطة بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة، مؤكداً الاستمرار بتطبيق القانون بالشكل المناسب وضمان استمرار سيادته.

وأضاف البريزات، أن السلطة وضعت خططها اللازمة لتطوير المنطقة والنهوض بها، بما يضمن المحافظة عليها كموقع تراث عالمي مدرج على لائحة اليونيسكو منذ عام 1985.

وأكد البريزات أن السلطة تستهدف رفع أعداد الزوار في البترا إلى أكثر من 5 ملايين زائر سنويا، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من خلال تنويع المنتجات السياحية الموجودة في المنطقة لتشكل عامل جذب للسياح، ورفع أعداد الغرف الفندقية، وإبراز السياحة الدينية وسياحة المغامرة في المنطقة كمنتجات سياحية جديدة.

وبحسب البريزات فإن السلطة، تعمل على تأهيل 25 مسارا سياحيا جديدا ضمن حدود المحمية الأثرية في البترا وفي أماكن مختلفة، وستعمل على إعادة هندسة العملية السياحية من خلال تفويج السياح بحيث يكون دخولهم من مركز الزوار وخروجهم من الطريق الخلفي بإتجاه القرية الثقافية ومنطقة بيضا والعودة بإتجاه مركز زوار البترا، وتنفيذ فعاليات جديدة في القرية الثقافية مثل إعادة تجسيد الحياة النبطية، وتجسيد الحياة البدوية وعدد من الفعاليات التي تسهم في إطالة أمد إقامة السائح.

من جانبها، قالت البدول إن الزيارة لإقليم البترا، جاءت للإطلاع على الجهود التنظيمية للمنطقة، وخططها في إيجاد فرص عمل جديدة ومستدامة لأبناء المجتمعات المحلية، والبدائل المتاحة أمام المخالفين في الموقع الأثري.

وأشارت البدول إلى أن اللجنة زارت الموقع الأثري في البترا، والقرية الثقافية للإطلاع على خطط وآلية تشغيلها على أرض الواقع.

--(بترا)

دط/ ف م/ف ق

08/02/2024 16:54:31