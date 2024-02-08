البنك الاستثماري يُحقق 25 مليون دينار أرباحا صافية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)- أعلن البنك الاستثماري عن نتائجه المالية للعام 2023، والتي أظهرت نمواً قوياً في جميع المؤشرات المالية الرئيسية.

وبحسب البيانات المالية، ارتفعت الأرباح الصافية للإستثماري مع نهاية العام الماضي لتصل إلى 25 مليون دينار، مقارنة مع 20 مليون دينار نهاية العام 2022، كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لتصل إلى 33.2 مليون دينار مقابل 30 مليون دينار في نهاية العام 2022.

وأظهرت البيانات المالية أيضاً، ارتفاعاً في صافي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الاستثماري لعملائه من الأفراد والشركات مع نهاية العام الماضي لتصل نحو 1.1 مليار دينار، مقابل 850 مليون دينار كما في نهاية العام 2022 وبإرتفاع نسبته 25 بالمئة، فيما ارتفعت الموجودات بنسبة 27 بالمئة لتصل إلى 1.8 مليار دينار مقابل 1.4 مليار دينار في نهاية العام 2022.

وشهدت ودائع العملاء أيضا ارتفاعاً واضحاً بنسبة 35 بالمئة، مقارنة مع نهاية العام الماضي حيث تخطت حاجز 1.2 مليار دينار مقابل 918 مليون دينار مع نهاية العام 2022.

وفي ضوء هذه النتائج، أوصى مجلس الإدارة خلال اجتماعه، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2023 بنسبة 10 بالمئة من القيمة الإسمية للسهم، و ذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك فهمي أبو خضرا، إن هذه النتائج الإيجابية التي تعكس استمرار البنك في تحقيق نمو مستدام على الرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهتها المنطقة والعالم خلال العام الماضي، عازيا النجاح إلى استراتيجية البنك الواضحة الهادفة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتنويع مصادر دخل البنك.

وأضاف أن هذه النتائج، تعزز مكانة الاستثماري كواحد من أهم المؤسسات المالية في الأردن، وتؤكد التزامه بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه، مشيراً إلى أن البنك سيواصل خلال العام 2024 تنفيذ استراتيجيته الواضحة التي تركز على الابتكار والتنوع والتوسع في تقديم الخدمات المالية، إلى جانب مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا وموظفيه لتعزيز كفاءته وفعاليته، وتقديم آخر وأحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائه وتحقيق المزيد من النمو في المستقبل.

يشار إلى أن معدل العائد على حقوق المساهمين لدى الاستثماري ارتفع مع نهاية العام الماضي إلى قرابة 12.3 بالمئة، مقابل 10.6 بالمئة في العام الذي سبقه، كما ارتفع العائد على الأصول 1.54بالمئة في نهاية العام 2023، مقابل 1.49 بالمئة في العام 2022.

--(بترا)





رش/ ف م/ف ق

08/02/2024 16:48:39