البنك الاستثماري يُحقق 25 مليون دينار أرباحا صافية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 شباط (بترا)- أعلن البنك الاستثماري عن نتائجه المالية للعام 2023، والتي أظهرت نمواً قوياً في جميع المؤشرات المالية الرئيسية.
وبحسب البيانات المالية، ارتفعت الأرباح الصافية للإستثماري مع نهاية العام الماضي لتصل إلى 25 مليون دينار، مقارنة مع 20 مليون دينار نهاية العام 2022، كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لتصل إلى 33.2 مليون دينار مقابل 30 مليون دينار في نهاية العام 2022.
وأظهرت البيانات المالية أيضاً، ارتفاعاً في صافي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الاستثماري لعملائه من الأفراد والشركات مع نهاية العام الماضي لتصل نحو 1.1 مليار دينار، مقابل 850 مليون دينار كما في نهاية العام 2022 وبإرتفاع نسبته 25 بالمئة، فيما ارتفعت الموجودات بنسبة 27 بالمئة لتصل إلى 1.8 مليار دينار مقابل 1.4 مليار دينار في نهاية العام 2022.
وشهدت ودائع العملاء أيضا ارتفاعاً واضحاً بنسبة 35 بالمئة، مقارنة مع نهاية العام الماضي حيث تخطت حاجز 1.2 مليار دينار مقابل 918 مليون دينار مع نهاية العام 2022.
وفي ضوء هذه النتائج، أوصى مجلس الإدارة خلال اجتماعه، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2023 بنسبة 10 بالمئة من القيمة الإسمية للسهم، و ذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك فهمي أبو خضرا، إن هذه النتائج الإيجابية التي تعكس استمرار البنك في تحقيق نمو مستدام على الرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهتها المنطقة والعالم خلال العام الماضي، عازيا النجاح إلى استراتيجية البنك الواضحة الهادفة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتنويع مصادر دخل البنك.
وأضاف أن هذه النتائج، تعزز مكانة الاستثماري كواحد من أهم المؤسسات المالية في الأردن، وتؤكد التزامه بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه، مشيراً إلى أن البنك سيواصل خلال العام 2024 تنفيذ استراتيجيته الواضحة التي تركز على الابتكار والتنوع والتوسع في تقديم الخدمات المالية، إلى جانب مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا وموظفيه لتعزيز كفاءته وفعاليته، وتقديم آخر وأحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائه وتحقيق المزيد من النمو في المستقبل.
يشار إلى أن معدل العائد على حقوق المساهمين لدى الاستثماري ارتفع مع نهاية العام الماضي إلى قرابة 12.3 بالمئة، مقابل 10.6 بالمئة في العام الذي سبقه، كما ارتفع العائد على الأصول 1.54بالمئة في نهاية العام 2023، مقابل 1.49 بالمئة في العام 2022.
--(بترا)
رش/ ف م/ف ق
08/02/2024 16:48:39
MENAFN08022024000117011021ID1107829954
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