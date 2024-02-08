اعلان نتائج قبول تكميلية التوجيهي لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط لطلبة الدورة التكميلية 2024، والذين تم ترشيحهم للقبول بداية الفصل الثاني للعام الجامعي 2023-2024.

وقال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، إن الوحدة ستقوم بإرسال رسائل نصية لجميع الطلبة المتقدمين بطلبات على أرقام هواتفهم الخلوية التي خزنوها في طلبات الالتحاق تتضمن نتائج ترشيحهم.

كما سيتم نشر نتائج الترشيح إضافةً إلى الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية 2024، على الموقع الإلكتروني للوحدة على الرابط التالي: ، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمصداقية الذي تنتهجه الوحدة.

وأهاب الخطيب بجميع الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات/ الكليات التي سيتم ترشيحهم للقبول فيها، وذلك لمعرفة تفاصيل ومواعيد استكمال إجراءات التسجيل في تلك الجامعات/ الكليات.

وبين الخطيب، أن موعد تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى، سيبدأ اعتباراً من مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة الثالثة من عصر يوم الأحد الموافق 11-2-2024، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد على الرابط التالي: حيث تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط، على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري اللذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية الحالية 2024.

يشار إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها، وتسديد رسم تقديم الطلب لمرحلة البكالوريوس بلغ 7461، في حين بلغ عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول 3417، كما بلغ عدد الطلبات التي تم تقديمها وتسديد رسم تقديم الطلب لمرحلة الدبلوم المتوسط 4943 ، في حين بلغ عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول 3548.

--(بترا)

أ ر/ ف م/ف ق

08/02/2024 16:45:04