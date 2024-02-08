وفد من معهد الإدارة والتدريب اللوجستي يزور وزارة الطاقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 شباط (بترا)- اطلع وفد من معهد الإدارة والتدريب اللوجستي التابع للقوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي، على تجربة وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تشجيع الاستثمار في قطاعي الطاقة والتعدين.
كما اطلع الوفد خلال زيارته للوزارة، اليوم الخميس، على المبادرات التي تنفذها بتوجيهات ملكية سامية، لزيادة الإعتماد على الذات في توفير مصادر الطاقة وتنويع مدخلاتها ضمن منهجية واضحة وإستراتيجيات مدروسة، تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير مصادر الطاقة المحلية، وتحقيق أمن التزود بالطاقة والإستغلال الأمثل للثروات المعدنية.
وقدم مدير مديرية المشاريع في الوزارة الجيولوجي بهجت العدوان، نبذة عن مشاريع الوزارة في مجال البترول والصخر الزيتي وقطاع التعدين والنشاطات الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى دور الوزارة في توفير المشتقات النفطية وتأمين الكهرباء للمواطنين دون إنقطاع ، ودعم المجتمعات المحلية من خلال توظيف وتوفير فرص عمل للقاطنين في مناطق مشاريع الوزارة المختلفة.
وقدم الدكتور محمد عبدالغفور من الوزارة، شرحاً مفصلاً عن النشاطات التعدينية في الأردن، وأهمية قطاع التعدين في دعم الإقتصاد الوطني من خلال إعتماد القيمة المضافة وعدم السماح بتصدير الخامات إلا بعد تحويلها إلى صناعات تحويلية.
من جانبه، أشار رئيس وحدة المعلومات المركزية الدكتور خلدون ابو حميدة، إلى جهود الوزارة في عمليات التحول الرقمي في حفظ المعلومات والعينات الجيولوجية وتوفير كافة المعلومات للباحثين والمستثمرين.
بدورها سلطت رئيس قسم مشاريع الصخر الزيتي الجيولوجية هنادي سعادة، الضوء على مشاريع الصخر الزيتي القائمة والاتفاقيات المعمول بها في مجال الصخر الزيتي والمعيقات والصعوبات التي تواجه صناعة الصخر الزيتي.
وحول نشاطات الوزارة في مجال التنقيب عن النفط والغاز قدم الجيولوجي عيسى حجير، عرضا تناول النشاطات التي تقوم بها الوزارة في الحقول النفطية، حمزة والسرحان والجفر، والتي تتضمن أعمال حفر آبار ومسوحات زلزالية ، مشيرا إلى أن الوزارة تعتمد على نظام العرض المباشر لزيادة جذب الإستثمار في هذا المجال.
وفي ذات السياق، نوَه رئيس قسم الجيوفيزياء نضال عطيات، خلال محاضرة متخصصة بدور الوزارة في الشراكة مع القطاع الخاص في إعداد دراسات المعادن والبترول والمياه والجوانب الجيوتقنية، لافتا إلى أهمية هذه الدراسات للمشاريع الكبرى التي تنفذها الوزارة.
و أكد المحاضرون في لقاءاتهم مع الوفد على اتباع الأسلوب الأمثل لجذب المستثمرين بالتعاون المباشر مع وزارة الإستثمار والسفراء الأردنيين في الخارج من خلال منح التسهيلات وتوفير المعلومات الفنية ونشرها على موقع الوزارة الإلكتروني والخارطة التفاعلية، ومنصة الإستثمار التي تم إطلاقها بداية هذا العام.
وفي نهاية الزيارة سلم رئيس الوفد المقدم الركن فارس الزواهرة، درع المعهد لمندوب الوزير معبرا عن شكره لوزارة الطاقة على حسن التنظيم و أهمية المعلومات التي تم تقديمها للوفد.
--(بترا)
م ف/ ف م/ف ق
08/02/2024 16:35:15
MENAFN08022024000117011021ID1107829952
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