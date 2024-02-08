وفد من معهد الإدارة والتدريب اللوجستي يزور وزارة الطاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)- اطلع وفد من معهد الإدارة والتدريب اللوجستي التابع للقوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي، على تجربة وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تشجيع الاستثمار في قطاعي الطاقة والتعدين.

كما اطلع الوفد خلال زيارته للوزارة، اليوم الخميس، على المبادرات التي تنفذها بتوجيهات ملكية سامية، لزيادة الإعتماد على الذات في توفير مصادر الطاقة وتنويع مدخلاتها ضمن منهجية واضحة وإستراتيجيات مدروسة، تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير مصادر الطاقة المحلية، وتحقيق أمن التزود بالطاقة والإستغلال الأمثل للثروات المعدنية.

وقدم مدير مديرية المشاريع في الوزارة الجيولوجي بهجت العدوان، نبذة عن مشاريع الوزارة في مجال البترول والصخر الزيتي وقطاع التعدين والنشاطات الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى دور الوزارة في توفير المشتقات النفطية وتأمين الكهرباء للمواطنين دون إنقطاع ، ودعم المجتمعات المحلية من خلال توظيف وتوفير فرص عمل للقاطنين في مناطق مشاريع الوزارة المختلفة.

وقدم الدكتور محمد عبدالغفور من الوزارة، شرحاً مفصلاً عن النشاطات التعدينية في الأردن، وأهمية قطاع التعدين في دعم الإقتصاد الوطني من خلال إعتماد القيمة المضافة وعدم السماح بتصدير الخامات إلا بعد تحويلها إلى صناعات تحويلية.

من جانبه، أشار رئيس وحدة المعلومات المركزية الدكتور خلدون ابو حميدة، إلى جهود الوزارة في عمليات التحول الرقمي في حفظ المعلومات والعينات الجيولوجية وتوفير كافة المعلومات للباحثين والمستثمرين.

بدورها سلطت رئيس قسم مشاريع الصخر الزيتي الجيولوجية هنادي سعادة، الضوء على مشاريع الصخر الزيتي القائمة والاتفاقيات المعمول بها في مجال الصخر الزيتي والمعيقات والصعوبات التي تواجه صناعة الصخر الزيتي.

وحول نشاطات الوزارة في مجال التنقيب عن النفط والغاز قدم الجيولوجي عيسى حجير، عرضا تناول النشاطات التي تقوم بها الوزارة في الحقول النفطية، حمزة والسرحان والجفر، والتي تتضمن أعمال حفر آبار ومسوحات زلزالية ، مشيرا إلى أن الوزارة تعتمد على نظام العرض المباشر لزيادة جذب الإستثمار في هذا المجال.

وفي ذات السياق، نوَه رئيس قسم الجيوفيزياء نضال عطيات، خلال محاضرة متخصصة بدور الوزارة في الشراكة مع القطاع الخاص في إعداد دراسات المعادن والبترول والمياه والجوانب الجيوتقنية، لافتا إلى أهمية هذه الدراسات للمشاريع الكبرى التي تنفذها الوزارة.

و أكد المحاضرون في لقاءاتهم مع الوفد على اتباع الأسلوب الأمثل لجذب المستثمرين بالتعاون المباشر مع وزارة الإستثمار والسفراء الأردنيين في الخارج من خلال منح التسهيلات وتوفير المعلومات الفنية ونشرها على موقع الوزارة الإلكتروني والخارطة التفاعلية، ومنصة الإستثمار التي تم إطلاقها بداية هذا العام.

وفي نهاية الزيارة سلم رئيس الوفد المقدم الركن فارس الزواهرة، درع المعهد لمندوب الوزير معبرا عن شكره لوزارة الطاقة على حسن التنظيم و أهمية المعلومات التي تم تقديمها للوفد.

--(بترا)

م ف/ ف م/ف ق

08/02/2024 16:35:15