امسية شعرية وطنية بمناسبة عيد ميلاد الملك ويوم الوفاء والبيعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 شباط(بترا)-نظمت جمعية اتحاد الكتاب والادباء الاردنيين مساء أمس الاربعاء في مقرها بعمان، امسية شعرية وطنية بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ويوم الوفاء والبيعة.

وشارك في الامسية الشعرية الوطنية التي أدارها الزميل ياسر العلاوين، الشعراء احمد الحسن ابو الاثير وعفاف غنيم واسراء حيدر محمود

وصائب القاضي وراكان المساعيد وبهاء الشطرات من اعضاء "الاتحاد"، ومن ضيوفه محمد السلطي وفايز الوريكات.

وتغنى الشعراء المشاركون في قصائدهم التي تنوعت بين العمودي والتفعيلة، بالقيادة الهاشمية والوطن ومنجزاته، كما القوا قصائد مهداة الى غزة واهلها .

وكان رئيس "الاتحاد" الشاعر عليان العدوان القى كلمة في مستهل الامسية عبر فيها عن الاعتزاز بهذه المناسبات الوطنية .

--(بترا)





م ت/ف ق

08/02/2024 16:26:35