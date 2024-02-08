امسية شعرية وطنية بمناسبة عيد ميلاد الملك ويوم الوفاء والبيعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 شباط(بترا)-نظمت جمعية اتحاد الكتاب والادباء الاردنيين مساء أمس الاربعاء في مقرها بعمان، امسية شعرية وطنية بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ويوم الوفاء والبيعة.
وشارك في الامسية الشعرية الوطنية التي أدارها الزميل ياسر العلاوين، الشعراء احمد الحسن ابو الاثير وعفاف غنيم واسراء حيدر محمود
وصائب القاضي وراكان المساعيد وبهاء الشطرات من اعضاء "الاتحاد"، ومن ضيوفه محمد السلطي وفايز الوريكات.
وتغنى الشعراء المشاركون في قصائدهم التي تنوعت بين العمودي والتفعيلة، بالقيادة الهاشمية والوطن ومنجزاته، كما القوا قصائد مهداة الى غزة واهلها .
وكان رئيس "الاتحاد" الشاعر عليان العدوان القى كلمة في مستهل الامسية عبر فيها عن الاعتزاز بهذه المناسبات الوطنية .
--(بترا)
م ت/ف ق
08/02/2024 16:26:35
MENAFN08022024000117011021ID1107829950
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