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مجلس الوزراء يُقرُّ نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات الرَّسميَّة لسنة 2024

2/8/2024 2:34:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8شباط (بترا)- أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات الرَّسميَّة لسنة 2024م.

ويأتي تعديل النِّظام لغايات الحفاظ على المراكز القانونيَّة التي تكوَّنت للطَّلبة الموفَدين في منح، أو المستفيدين من قروض، أو المسجِّلين في الجامعة قبل نفاذ أحكام نظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات الرسميَّة رقم (81) لسنة 2023م.

وبموجب التَّعديل، سيتمُّ تطبيق أحكام نظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات الأردنيَّة الرَّسميَّة رقم (114) لسنة 2018م والتَّعليمات الصَّادرة بمقتضاه على الطَّلبة الموفَدين في منح، أو المستفيدين من قروض، أو المسجِّلين في الجامعة، على أن تعمل الحكومة على إنجاز نظام جديد للصَّندوق يرتكز إلى توجيه الدَّعم إلى الطَّلبة المحتاجين.

--(بترا)


ع ق /ف م/ف ق

08/02/2024 16:33:03

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