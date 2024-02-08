القوات المسلحة الأردنية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)- رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، الاحتفال الديني الذي أقامته القيادة العامة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وبُدأ الاحتفال بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، وألقى بعدها مفتي القوات المسلحة كلمة قال فيها: "إن حادثة الإسراء والمعراج، من أعظم الأحداث التي مرّت في تاريخ الأمة الإسلامية، ولا زالت حاضرة في وجدانها؛ لأنّها من أيام الله التي يعتز المسلمون بها ويفرحون بمقدمها، لما لها من فضل وبركة، تلك المعجزة العظيمة التي أظهرت مكانة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عند الله تعالى، وجاءت لتبشر الأمّة الإسلامية، بأنّها خاتمة الأمم وآخر اللبنات في صرح النّبوات، وأنّ الله تعالى أوكل لها القيادة والريادة، وجعلها خير الأمم لوسطيتها وشاهدة عليها".

واستذكر المفتي الدروس البليغة التي تضمنتها معجزة الإسراء والمعراج التي نقلت رسولنا الكريم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً أن رحلة الإسراء والمعراج هي تفريج للكرب الذي عاشه رسولنا محمد صلّى الله عليه وسلّم وما لاقاه من أذى قريش وأهل الطائف، فكذلك هي تأكيد لجميع المؤمنين الصادقين أنّه متى ما أغلقت أبواب الأرض فتحت أبواب السماء، ومتى ما انقطعت النصرة من الأرض جاءت النصرة من السماء، وأنّ من فرّج كرب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في تلك الليلة المباركة، قادر على أن ينصر أمّته في أي وقت وأي زمان.

وأكد مفتي القوات المسلحة الدور المهم الديني والتاريخي للأردن في الحفاظ على المقدسات الدينية في القدس وفقاً للوصاية الهاشمية عليها، وأن عمارة المسجد الأقصى من أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني والعائلة الهاشمية، داعياً الله أن يعيد هذه الذكرى العطرة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

واشتمل الحفل الذي حضره، عدد من ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة، على أناشيد دينية تستذكر سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام ورسالته وخُلقه، قدمها عدد من أئمة مديرية الإفتاء العسكري.

--(بترا)

ل م/ف م/رق

08/02/2024 16:17:01