الطاقة :ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه والسولار وانخفاض الكاز

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)- ارتفعت أسعار البنزين بنوعيه والسولار، وانخفض سعر الكاز في الأسواق العالمية، في الأسبوع الاول من شباط الحالي، مقارنة مع معدلاتها في شهر كانون الثاني الماضي.

وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التي أعلنتها اليوم الخميس، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الاول سعرا بلغ 794.2 دولار للطن، مقارنة بـ 772 دولارا معدل سعره في كانون الثاني الماضي, بنسبة ارتفاع بلغت 2.9 بالمئة.

وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 839.6 دولار للطن، مقابل 817.2 دولار المسجل في كانون الثاني الماضي, وبنسبة ارتفاع بلغت 2.7 بالمئة.

وارتفع سعر السولار من 720.7 دولار للطن إلى 737 دولارا للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.3 المئة، وانخفض سعر الكاز من 769.5 إلى 763.2 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 0.8 بالمئة.

كما انخفض سعر زيت الوقود من 431.8 إلى 417.9 دولار للطن بنسبة انخفاض 3.2 بالمئة, فيما ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر شباط الحالي إلى 637.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في كانون الثاني الماضي والذي بلغ 627.5 دولار للطن, بنسبة 1.6 بالمائة .

من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الاول من شباط الحالي ليصبح 80.8 دولار للبرميل، مقارنة بـ 80.2 دولار معدل سعره في كانون الثاني الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 0.8 بالمئة

--(بترا)

م ف/ف م/ف ق

08/02/2024 16:12:33