Friday, 09 February 2024 12:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الطاقة :ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه والسولار وانخفاض الكاز

2/8/2024 2:34:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)- ارتفعت أسعار البنزين بنوعيه والسولار، وانخفض سعر الكاز في الأسواق العالمية، في الأسبوع الاول من شباط الحالي، مقارنة مع معدلاتها في شهر كانون الثاني الماضي.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التي أعلنتها اليوم الخميس، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الاول سعرا بلغ 794.2 دولار للطن، مقارنة بـ 772 دولارا معدل سعره في كانون الثاني الماضي, بنسبة ارتفاع بلغت 2.9 بالمئة.
وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 839.6 دولار للطن، مقابل 817.2 دولار المسجل في كانون الثاني الماضي, وبنسبة ارتفاع بلغت 2.7 بالمئة.
وارتفع سعر السولار من 720.7 دولار للطن إلى 737 دولارا للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.3 المئة، وانخفض سعر الكاز من 769.5 إلى 763.2 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 0.8 بالمئة.
كما انخفض سعر زيت الوقود من 431.8 إلى 417.9 دولار للطن بنسبة انخفاض 3.2 بالمئة, فيما ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر شباط الحالي إلى 637.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في كانون الثاني الماضي والذي بلغ 627.5 دولار للطن, بنسبة 1.6 بالمائة .
من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الاول من شباط الحالي ليصبح 80.8 دولار للبرميل، مقارنة بـ 80.2 دولار معدل سعره في كانون الثاني الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 0.8 بالمئة
--(بترا)
م ف/ف م/ف ق
08/02/2024 16:12:33

MENAFN08022024000117011021ID1107829947

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث