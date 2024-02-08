رئيس الوزراء يستهلُّ جلسة مجلس الوزراء بالتهنئة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية

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بتوجيهات ملكية سامية الحكومة تقدم دعما بقيمة مليون دينار للاتحاد الأردني لكرة القدم

عمان 8 شباط (بترا)- هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مستهل ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، الذي بدأت احتفاليات المملكة به أمس.

وأكد الخصاونة أن خمسا وعشرين عاما في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني كانت مليئة بالإنجازات وحققت المملكة خلالها قفزات كبرى، جعلت دائما من الأردن محطا للإعجاب والتقدير، ومثالا يحتذى في الإدارة الحصيفة للموارد وتبني السياسات المبدئية الحصيفة إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية، ضارعا إلى الله تعالى أن يمد جلالته بالعمر المديد وبموفور الصحة والعافية ليواصل قيادة مسيرة الإنجاز الأردني، يعضده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وقال رئيس الوزراء: نستذكر في هذه المناسبة أيضا "أبا الأردن الحديث" جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال -طيب الله ثراه- الملك الباني، الذي أسس هذا البنيان المتين، حيث انطلقت منه الكثير من هذه الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، وبنت على الكثير من هذه القواعد المتينة لجلالة الملك الراحل الذي نترحم عليه وندعو الله تعالى له بأن يكون مكانه في عليين مع الأنبياء والأبرار والصديقين.

وأضاف الخصاونة: "لدينا الكثير مما نفخر به، ولدينا قيادة نفاخر بها العالم استطاعت على الدوام أن تبحر بنا في بحر لجي من التحديات الإقليمية التي لم تمنعنا ولم تثننا بهمة قيادتنا وبإيمان شعبنا ببلدنا أن نحقق الكثير".

وقدم رئيس الوزراء التهنئة والتحية لنشامى المنتخب الوطني لكرة القدم بوصولهم إلى نهائي كأس آسيا.

وبناء على التوجيه الملكي السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بتوفير الدعم للاتحاد الأردني لكرة القدم، في ضوء الإنجاز التاريخي غير المسبوق لمنتخب النشامى، وتوفير ما يمكن من أسباب لديمومة هذا الإنجاز والبناء عليه، أعلن رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء عن تقديم دعم بقيمة مليون دينار للاتحاد.

وقال الخصاونة: هذه مناسبة نحيي فيها منتخبنا الوطني لكرة القدم، الذي حقق إنجازا تاريخيا بوصوله إلى المباراة النهائية في كأس آسيا، مؤكدا أن هذا إنجاز تاريخي للرياضة الأردنية ولكرة القدم الأردنية، ونحيي لاعبينا والكوادر الفنية ورئاسة الاتحاد الأردني لكرة القدم ممثلة بسمو الأمير علي بن الحسين، داعيا الله تعالى أن يتحقق النصر والظفر دائما لمنتخبنا في كل مشاركاته القادمة.

وأكد رئيس الوزراء أنه يتوجب علينا أن ندعم المنتخب الذي يقدم أداء رفيعا شهدناه في هذه البطولة، وأن نتمنى له الموفقية وهو يواجه في المباراة النهائية أشقاءنا في دولة قطر العزيزة والغالية، وأن نبني على هذا المنجز، ليس فقط في إطار كرة القدم، وإنما في إطار الرياضة الأردنية بمفهومها الأشمل والأوسع.

وقال الخصاونة: "بلدنا دائما بخير، بهمة قيادته وبإيمان أبناء شعبه بقيادتهم الحكيمة وبحالة التمازج والتلاحم الدائم ما بين القيادة والشعب، ما يشكل أنموذجا في التماسك وتحويل المصاعب والتحديات دائما إلى فرص وإنجازات غير محكومة باعتبارات تتعلق ربما في الكثير الأحيان بعدم توافر المصادر الطبيعية المتاحة لغيرنا من الدول، لكن هذا لم يمنعنا بأن نكون دائما في الطليعة والذؤابة".

وأضاف "هناك الكثير من البيانات والإنجازات التي تحققت في أداء القطاعات الاقتصادية والخدماتية والتعليمية والنقل والبنى التحتية، وكذلك القطاعات الصناعية والسياحية والتوسع في المدارس والتعليم الجامعي والقوى البشرية والقطاع الصحي خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية منذ أن تولى جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية".

وزاد الخصاونة "بإذن الله سنستمر في تحقيق مما يصبو إليه جلالته في سبيل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحسين الاقتصاد الأردني والبناء على مواطن القوة التي يتمتع بها الأردن في مجال الموارد البشرية، فضلا عن المضي قدما في استكشاف الآفاق والموارد الطبيعية الموجودة والمتاحة في المملكة، ومن ضمنها قطاع التعدين الذي يحوي الكثير من الآفاق الواعدة، واتجاهنا نحو تبني الكثير من السياسات من شأنها جعل الأردن محطة ومركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومزيد من مصادر الطاقة النظيفة".

كما أكد الخصاونة السعي نحو تعظيم القاعدة الموجودة في المملكة فيما يتعلق بالموارد البشرية الكفؤة التي نمتلكها والمبادرات العامة في قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي نشكل فيها حجر رحى أساسي نبني فيه على الكثير من الأداء العالي الذي تحقق بإشراف من جلالة الملك والمتابعة الحثيثة لسمو ولي العهد.

وقال رئيس الوزراء: نعمل بدأب كبير لتحقيق كل المستهدفات والتطلعات التي يصبو إليها جلالة الملك"، مشيرا إلى مشروع التحديث الشامل الذي أطلقه جلالته قبل أكثر من عام بمساراته الثلاثة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، مؤكدا "أننا نسير باجتهاد وجد لتحقيق مستهدفاتها، وتنفيذ برامجها التنفيذية الأولى".

ولفت في هذا الصدد، إلى تحقيق الكثير من المستهدفات الموجودة في البرامج التنفيذية الأولى لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز فيها بين 85 إلى 90 بالمئة، مؤكدا "أنه حري بنا أن نفخر بما نستطيع إنجازه رغم المتغيرات والظروف الإقليمية والعدوان المستمر الذي نشهده من جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة" .

وجدد الخصاونة التأكيد على ضرورة أن نسعى إلى الانتظام الكامل لسيرورة الحياة وسيرورة القطاعات؛ لنبقى سائرين على نهج الأداء الاقتصاد الكلي الإيجابي الاستثئنائي الذي تحقق في عام 2023 وحتى الربع الأخير منه، والذي تجاوزنا فيه تحقيق كل المستهدفات المضمنة في رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج تحديث القطاع العام.

كما أكد الخصاونة "أننا سائرون في مسار التحديث السياسي"، مشيرا إلى أن أمامنا المحطة الأولى المتعلقة بالاستحقاق الدستوري المتمثل في إجراء الانتخابات النيابية، ضمن المواقيت الدستورية التي ينص عليها الدستور، وبناء على قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية الجديدين خلال العام الحالي 2024، وذلك وفقا لنصوص الدستور والمدد الدستورية المحكومة فيه.

--(بترا)





ع ق/رق

08/02/2024 16:13:55



