ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 27840 شهيدا

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 27840 شهيدا
التاريخ
2/8/2024 2:34:38 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 شباط (بترا) - ارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 27840 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول، و67314 إصابة.
وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم الخميس، إن 130 شخصا استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
--(بترا)
ي ف/ ف م
08/02/2024 15:58:36
MENAFN08022024000117011021ID1107829945
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