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ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 27840 شهيدا

2/8/2024 2:34:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 8 شباط (بترا) - ارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 27840 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول، و67314 إصابة.
وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم الخميس، إن 130 شخصا استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
--(بترا)
ي ف/ ف م
08/02/2024 15:58:36

MENAFN08022024000117011021ID1107829945

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