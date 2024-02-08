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صندوق الملك عبدالله الثاني يصدر كتاب الانتقال الكبير بمناسبة اليوبيل الفضي

2/8/2024 2:34:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)- أصدر صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الخميس، كتاب (الانتقال الكبير: الأردن في القرن الحادي والعشرين "ازدهار ومنعة")، بمناسبة اليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني.
ويتناول الكتاب في ثمانية فصول، ما شهده الأردن، بقيادة جلالته، من انتقال كبير تجسد في مواصلة بناء المؤسسات، وانتقال المجتمع الأردني نحو الحداثة وتحسين نوعية الحياة، فكانت سنوات الازدهار والبناء وسنوات المنعة في مواجهة تحديات صعبة، وبالتوازي، حافظت الدولة على استمرارية القيم والتقاليد التي تأسست عليها، كما حرصت على التجديد والانفتاح على العالم والعصر الجديدين.
ويركز الكتاب على المنظور الاستراتيجي الذي قاد من خلاله جلالته تفاعلات الأردن مع الأزمات والتحولات التي شهدتها المنطقة، كما يستعرض التطورات التي شهدها الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة والتحديات التي لازمته.
ويرصد "الانتقال الكبير" التطورات التي شهدتها الخدمات العامة، مثلما يوثق العلاقة بين المجتمع والدولة، والتطورات التي مرت بها الإدارة العامة وبناء المؤسسات وتعزيز سيادة القانون والحوكمة الرشيدة.
ويشكل الكتاب، في طرحه وسرديته، مرجعا توثيقيا، مقدما حقائق وأرقاما عن التحولات التاريخية في مختلف المجالات، وقصص نجاح في مواجهة التحديات، التي طالما خرج منها الأردن في كل مرة، أكثر تصميما على مواصلة البناء والتحديث.
ودأب الفريق البحثي، الذي اجتهد لتجميع وتوثيق هذه المسيرة، على تحري الموضوعية والدقة والعدالة، مدركا صعوبة شمولية الكتاب لكل التفاصيل والتطورات التي شهدتها هذه المرحلة.
ودعا الصندوق الراغبين بالحصول على النسخة الإلكترونية من الكتاب من خلال الرابط:
--(بترا)
م ه/ ف م/رق
08/02/2024 15:46:30

MENAFN08022024000117011021ID1107829943

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