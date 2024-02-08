الوحدات يستقطب المحترفين الكونغولي كوفوما والمغربي الرجبة

عمان 8 شباط (بترا)- أنجز نادي الوحدات أمس الأربعاء، تعاقده مع المحترف الكونغولي كريست كوفوما، والمغربي مُحسن الرجبة. ووفق بيان صادر عن النادي، " يلعب كريست في مركز الوسط؛ وخاض أخيرا تجربته الاحترافية مع فريق نفط ميسان العراقي، فيما يشغل الرجبة مركز قلب الدفاع". --(بترا) ض ع/ ف م 08/02/2024 15:40:33

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