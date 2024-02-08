مالية الأعيان تناقش موزانة وزارتي الاستثمار والشباب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)- ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور رجائي المعشر في اجتماعين منفصلين، اليوم الخميس، موزانة وزارتي الاستثمار والشباب للسنة المالية 2024.

وقال العين المعشر خلال الاجتماع الصباحي مع وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن للوزارة دورا هاما في جذب الاستثمارات ورفد الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على حجم الاستثمارات، التي تحققت في الربع الأخير من العام الماضي، ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

بدورها، قالت السقاف، بحضور أمين عام الوزارة زاهر القطارنة، إن الوزارة حريصة على تطبيق أولويات وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033 الهادفة لمواكبة تطلعات المستثمرين بايجاد بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة.

وبينت أنه خلال العام الماضي جرى العمل على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، حيث تم استكمال التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال، كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم العمل حاليًا على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة، وتفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، مؤكدة أنه تم الانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية وعددها 95 خدمة.

وعلى مستوى جذب وترويج الاستثمار، أوضحت السقاف أن الوزارة تسعى ضمن خطة عمل لتسهيل بيئة الأعمال في المملكة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مبينة أن استراتيجية ترويج الاستثمار (2023-2026) تمت ضمن أفضل الممارسات العالمية، لتوائم مخرجاتها رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة.

وقالت أنه خلال شهر تموز الماضي، أطلقت الوزارة منصة (invest)، حيثُ تتضمن 36 فرصة استثمارية متنوعة في 17 قطاعًا اقتصاديًا، إلى جانب مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينة أنه تم المشاركة في 26 فعالية ترويجية داخل الأردن وخارجه.

وفي الاجتماع الآخر، التقت اللجنة مع وزير الشباب محمد النابلسي لمناقشة موازنة الوزارة ، حيث تحدث العين المعشر عن أهمية الوزارة على قطاع الشباب وتمكينهم بما يتوافق مع الرؤية الملكية في تمكين الشباب، لافتًا إلى أن اللجنة أطلعت خلال الاجتماع على مدى مواءمة ماتم رصده في موازنة الوزارة والرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي، ومعرفة اسهامات اللجنة الاولمبية في دعم الشباب.

من جهته، قال النابلسي إن موازنة الوزارة، الموزعة على نفقات تنمية المحافظات (اللامركزية) ونفقات رأسمالية ونفقات جارية، ارتفعت لتحقيق خطة عمل الوزارة التي تستمر في تنظيم الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2023 – 2025.

وأشار بحضور أمين عام الوزارة الدكتور حسين الجبور، وأمين عام اللجنة الاولمبية رنا السعيد، إلى أن أولوية الوزارة هي تحديث وتطوير المراكز الشبابية والمنشآت الرياضية، وإنشاء مراكز شبابية جاذبة، واستضافة بطولات دولية على المرافق الرياضية.

وأكد، التواصل المستمر مع وزارتي التربية والتعليم والثقافة لتنفيذ عدد من المشاريع والنشاطات، التي تمكن الشباب وتطورهم، إضافة لتنفيذ مشروع بالشراكة مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لتحفيز المشاركة الشبابية في العمل الحزبي والتمكين السياسي من خلال المراكز الشبابية.

ولفت إلى أن الشراكة مع اللجنة الأولمبية جاء من خلال وضع البرامج وتنفيذها والتي تعنى في الرياضات التي حققت إنجازات على مستوى العالم.

من جانبها، تحدثت السعيد حول عمل اللجنة الأولمبية، وشراكتها مع وزارة الشباب، لافتة إلى أن الشباب يشاركون من خلال اللجنة في الرياضات المتنوعة في الاتحادات الرياضية، والتي حققت العديد من الانجازات عند المشاركة في البطولات الدولية، حيثُ تم تحقيق 176 ميدالية في العام الماضي.

وأشارت السعيد إلى أن موازنة اللجنة تتوزع على شكل مصاريف للاتحادات الرياضية ومن ضمنها التكلفة التي خصصت لأجل "الروزنامة الرياضية" لهذا العام، والتي تحتوي بطولات هامة حيث يتم تأهيل اللاعبين للمنافسة في تلك البطولات.

وشدد على حرص اللجنة على تطبيق الحوكمة في عمل الاتحادات، والتي تضمن الممارسة الأفضل من خلال تطبيق قانون اللجنة الأولمبية والأنظمة التي تعمل بها الاتحادات الرياضية.

--(بترا)

م ش/ ف م/رق

08/02/2024 15:32:34