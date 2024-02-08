تربية إربد تطلق حملة توعوية لتوجية الطلبة مهنياً

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 8 شباط (بترا)- أطلقت مديرية التربية والتعليم لقصبة إربد ، اليوم الخميس، حملة توعوية لتوجيه الطلبة مهنياً.
وقال مدير التربية حمزة نجادات، إن الحملة استهدفت مدارس القصبة التي تحوي مدارسهم على الصف التاسع الأساسي، بهدف توعيتهم وتثقيفهم حول برنامج التعليم المهني BTEC الذي يعتبر خطوة أساسية ونقلة نوعية في التحديث والتطوير الذي يشهده قطاع التعليم في الأردن ، وبما يناسب متطلبات سوق العمل ودخول الشباب إليه.
و تضمنت الحملة، عرضا مفصلا عن مسار التعليم المهني، من حيث مفهوم البرنامج وأهدافه والمزايا التي يحققها، إضافة إلى مدة الدراسة ومستوياتها والتخصصات المطروحة والمواد الدراسية التابعة لكل تخصص.
--(بترا)
ا ح/ ف م
08/02/2024 15:10:44
MENAFN08022024000117011021ID1107829939
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