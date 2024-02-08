تربية إربد تطلق حملة توعوية لتوجية الطلبة مهنياً

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 8 شباط (بترا)- أطلقت مديرية التربية والتعليم لقصبة إربد ، اليوم الخميس، حملة توعوية لتوجيه الطلبة مهنياً.

وقال مدير التربية حمزة نجادات، إن الحملة استهدفت مدارس القصبة التي تحوي مدارسهم على الصف التاسع الأساسي، بهدف توعيتهم وتثقيفهم حول برنامج التعليم المهني BTEC الذي يعتبر خطوة أساسية ونقلة نوعية في التحديث والتطوير الذي يشهده قطاع التعليم في الأردن ، وبما يناسب متطلبات سوق العمل ودخول الشباب إليه.

و تضمنت الحملة، عرضا مفصلا عن مسار التعليم المهني، من حيث مفهوم البرنامج وأهدافه والمزايا التي يحققها، إضافة إلى مدة الدراسة ومستوياتها والتخصصات المطروحة والمواد الدراسية التابعة لكل تخصص.

--(بترا)

ا ح/ ف م

08/02/2024 15:10:44

