اطلاق أسبوع الصناعة الأردنية في أسواق المؤسسة العسكرية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)- أطلقت غرفة صناعة عمان، اليوم الخميس، أسبوع الصناعة الأردنية، في سوق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بالمقابلين.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن 30 شركة صناعية أردنية، ستقدم خلال هذا الأسبوع، خصومات على أكثر من 180 منتجا أردنيا، إضافة إلى العروض المستمرة التي تقدمها الشركات الصناعية الأردنية على مدار العام.

وأكد الجغبير أهمية تعزيز تواجد الصناعات الأردنية في أسواق المؤسسة، نظراً لانتشار أفرعها في جميع محافظات المملكة، والإقبال الكبير الذي تشهده أسواقها، داعيا المواطنين إلى الاستفادة من العروض.

وقال إن أسواق المؤسسة شهدت تطوراً كبيراً، عبر طريقة عرض المنتجات وتنوع الخدمات التي تقدمها، والتوسع في مساحات الأسواق، ما يجعلها من الأسواق المحبذة للمستهلكين، خاصة فيما يتعلق بنوعية المنتجات وأسعارها المنافسة.

من جهته، أكد مدير عام المؤسسة العقيد محمد الحديد، حرص المؤسسة على دعم الصناعات الوطنية، في ظل الجودة العالية التي تتمتع بها والتزامها بالمواصفات والمقاييس المطلوبة، إيماناً من القوات المسلحة الأردنية بأن دعم الصناعة الوطنية هو دعم للوطن.

وقال إن الصناعات الوطنية تلقى رواجا كبيرا وتمثل منتجاتها نحو 75 بالمئة من إجمالي المنتجات في أسواق المؤسسة، لافتاً إلى أن مبيعاتها تشهد تزايدا كبيرا باستمرار.

وأشار إلى قدرة المؤسسة على تلبية احتياجات المواطنين من شتى المواد، وبأسعار مناسبة، انطلاقا من دورها كمساهم رئيسي في الأمن الغذائي للمواطنين.

وحضر اللقاء، نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، ونائب رئيس غرفة صناعة عمان، تميم القصراوي، وعضوا مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، أحمد الخضري ومجدي الهشلمون، ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي.

--(بترا)

ع ن/م ف/ف ق

08/02/2024 15:09:49