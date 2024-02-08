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دخول 84 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة

2/8/2024 2:34:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 8 شباط (بترا)- عبرت اليوم الخميس، 84 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية متنوعة إلى قطاع غزة، عبر ميناء رفح البري شمال سيناء.
وقال مصدر مسؤول إن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، أدخل دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الفلسطينيين بالقطاع.
واضاف أنه جرى إدخال 80 شاحنة تحتوي على مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وبطاطين وخيام إلى غزة.
كما تم أيضا إدخال 4 شاحنات وقود ، وسيتم تسليمها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني.
--(بترا)
ن ا/ ف م/ف ق
08/02/2024 14:58:53

MENAFN08022024000117011021ID1107829936

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