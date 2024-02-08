دخول 84 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 8 شباط (بترا)- عبرت اليوم الخميس، 84 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية متنوعة إلى قطاع غزة، عبر ميناء رفح البري شمال سيناء.
وقال مصدر مسؤول إن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، أدخل دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الفلسطينيين بالقطاع.
واضاف أنه جرى إدخال 80 شاحنة تحتوي على مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وبطاطين وخيام إلى غزة.
كما تم أيضا إدخال 4 شاحنات وقود ، وسيتم تسليمها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني.
--(بترا)
ن ا/ ف م/ف ق
08/02/2024 14:58:53
MENAFN08022024000117011021ID1107829936
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