انطلاق فعاليات مؤتمر ريادة الأردن طبيا في السلم والحرب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 شباط (بترا)- مندوبا عن سمو الأميرة منى الحسين، افتتح العين ياسين الحسبان اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر "ريادة الأردن طبيا في السلم والحرب "، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على واقع الطب في الأردن من انجازات وقدرات وطب الحروب.
وقال الحسبان إن موقف الأردن الذي يدين العدوان الإسرائيلي وجرائمه على الشعب الفلسطيني بغزة والضفة الغربية المحتلة، وسط صمت دولي معيب مدعاة للاعتزاز والفخر موجها التحية والاعتزاز للزملاء الأطباء والكوادر الصحية في غزة ممن يعملون بظروف صعبة وغير محتملة .
وأضاف أن الأردن لم يبخل بالمساندة والدعم للأشقاء في فلسطين، ويظهر ذلك جليا من خلال وجود المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة والضفة، مؤكدا "سنبقى في الأردن، قيادة وشعبا ودولة، معهم حتى ينالوا حقوقهم الوطنية المشروعة واقامة دولتهم المستقلة".
ولفت الحسبان إلى أن الأردن وفي مرحلة ما وصل إلى المرتبة الأولى عربيا والخامسة عالميا في السياحة العلاجية، داعيا الجميع إلى بذل كل الجهود الوطنية لإعادة الزخم لهذه السياحة خاصة ونحن نمتلك أفضل الأطباء والكوادر الصحية وأهم المؤسسات الطبية والعلاجية.
من جهته، قال نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور زياد الزعبي، إن عمليات الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة استهدفت البشر والحجر ولم ترحم طفلا ولا مريضا، ودمرت المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس وحاصرت قطاع غزة، حيث أصبح بلا مساعدات ولا أدوية وكأنها تقول من لم يمت بالقصف فليمت بالحرمان من أبسط حقوق الإنسان الا وهو العلاج، مؤكدا أن 4 إلى 5 بالمئة من سكان غزة استشهدوا او جرحوا او اصيبوا باعاقات خلال الأربعة أشهر الماضية من العدوان.
وأضاف أن هذا المؤتمر يبرز دور الطبيب الأردني في وقت الحرب السلم، وسنبقى كما كنا الرواد في الماضي وكان بلدنا مقصدا لطالبي العلاج من دول كثيرة فأنه كذلك في وقت الحرب، فهذه المستشفيات الميدانية تقدم خدماتها في غزة كما قدمته في مواقع اخرى .
ويناقش المؤتمر على مدار يومين عدة محاور رئيسية منها "السياحة العلاجية بين الواقع والطموح"و"مستقبل التعليم الطبي في الأردن"و"الأمن الدوائي ودعم الصناعات الدوائية المحلية"و"الاصابات المتعددة في الحروب والكوارث"و"اصابات العظام ومواصفاتها"و"الآثار النفسية والجسدية الناجمة عن اصابات الحروب والكوارث وكيفية التعامل معها"و"اصابات وامراض الأطفال"و"اصابات العين في الحروب"و"اسس النجاح في عيادة الطب العام"و"اصابات الحروق والجراحات التجميلية"و"تطورات الاشعة في الأردن"و"اصابات الدماغ والاعصاب"و"زراعة الأعضاء في الأردن"و"الأمراض الرثوية"و"امراض القلب وجراحاتها في الاردن"و"تطورات طب الاسنان والطب النفسي والاعاقات الذهنية والعلاج بالاوزون"و"تطورات الجراحة النسائية في الاردن" و"تطورات طب العيون"و"الامراض الجلدية "و"الطب الطبيعي والتأهيل" و"جراحة السمنة.
وعلى هامش المؤتمر الذي يأتي بتنظيم من نقابة الأطباء وبالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية، وهيئة تنشيط قطاع السياحة، والمستشفيات الحكومية والخاصة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، والجمعيات العلمية التابعة للنقابات المهنية، تعقد ورشة تدريبية في مجال" الإعلام الرقمي (الطبيب المؤثر).
--(بترا)
ع ح/م ف/ف ق
08/02/2024 14:56:44
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