انطلاق فعاليات مؤتمر ريادة الأردن طبيا في السلم والحرب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)- مندوبا عن سمو الأميرة منى الحسين، افتتح العين ياسين الحسبان اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر "ريادة الأردن طبيا في السلم والحرب "، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على واقع الطب في الأردن من انجازات وقدرات وطب الحروب.

وقال الحسبان إن موقف الأردن الذي يدين العدوان الإسرائيلي وجرائمه على الشعب الفلسطيني بغزة والضفة الغربية المحتلة، وسط صمت دولي معيب مدعاة للاعتزاز والفخر موجها التحية والاعتزاز للزملاء الأطباء والكوادر الصحية في غزة ممن يعملون بظروف صعبة وغير محتملة .

وأضاف أن الأردن لم يبخل بالمساندة والدعم للأشقاء في فلسطين، ويظهر ذلك جليا من خلال وجود المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة والضفة، مؤكدا "سنبقى في الأردن، قيادة وشعبا ودولة، معهم حتى ينالوا حقوقهم الوطنية المشروعة واقامة دولتهم المستقلة".

ولفت الحسبان إلى أن الأردن وفي مرحلة ما وصل إلى المرتبة الأولى عربيا والخامسة عالميا في السياحة العلاجية، داعيا الجميع إلى بذل كل الجهود الوطنية لإعادة الزخم لهذه السياحة خاصة ونحن نمتلك أفضل الأطباء والكوادر الصحية وأهم المؤسسات الطبية والعلاجية.

من جهته، قال نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور زياد الزعبي، إن عمليات الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة استهدفت البشر والحجر ولم ترحم طفلا ولا مريضا، ودمرت المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس وحاصرت قطاع غزة، حيث أصبح بلا مساعدات ولا أدوية وكأنها تقول من لم يمت بالقصف فليمت بالحرمان من أبسط حقوق الإنسان الا وهو العلاج، مؤكدا أن 4 إلى 5 بالمئة من سكان غزة استشهدوا او جرحوا او اصيبوا باعاقات خلال الأربعة أشهر الماضية من العدوان.

وأضاف أن هذا المؤتمر يبرز دور الطبيب الأردني في وقت الحرب السلم، وسنبقى كما كنا الرواد في الماضي وكان بلدنا مقصدا لطالبي العلاج من دول كثيرة فأنه كذلك في وقت الحرب، فهذه المستشفيات الميدانية تقدم خدماتها في غزة كما قدمته في مواقع اخرى .

ويناقش المؤتمر على مدار يومين عدة محاور رئيسية منها "السياحة العلاجية بين الواقع والطموح"و"مستقبل التعليم الطبي في الأردن"و"الأمن الدوائي ودعم الصناعات الدوائية المحلية"و"الاصابات المتعددة في الحروب والكوارث"و"اصابات العظام ومواصفاتها"و"الآثار النفسية والجسدية الناجمة عن اصابات الحروب والكوارث وكيفية التعامل معها"و"اصابات وامراض الأطفال"و"اصابات العين في الحروب"و"اسس النجاح في عيادة الطب العام"و"اصابات الحروق والجراحات التجميلية"و"تطورات الاشعة في الأردن"و"اصابات الدماغ والاعصاب"و"زراعة الأعضاء في الأردن"و"الأمراض الرثوية"و"امراض القلب وجراحاتها في الاردن"و"تطورات طب الاسنان والطب النفسي والاعاقات الذهنية والعلاج بالاوزون"و"تطورات الجراحة النسائية في الاردن" و"تطورات طب العيون"و"الامراض الجلدية "و"الطب الطبيعي والتأهيل" و"جراحة السمنة.

وعلى هامش المؤتمر الذي يأتي بتنظيم من نقابة الأطباء وبالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية، وهيئة تنشيط قطاع السياحة، والمستشفيات الحكومية والخاصة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، والجمعيات العلمية التابعة للنقابات المهنية، تعقد ورشة تدريبية في مجال" الإعلام الرقمي (الطبيب المؤثر).

--(بترا)





ع ح/م ف/ف ق













08/02/2024 14:56:44