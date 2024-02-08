2613 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 شباط (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2613 طنا، منها 1734طن خضار، و685 طن فواكه، و193طنا من ورقيات.
وبحسب قائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 20و30، والبطاطا بين 25 و50، والبندورة بين 10 و20، والجزر بين 35 و50، والخيار بين 60 و100، والزهرة بين 8 و15، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 60 و100قرشا.
--(بترا)
رح/ف م/رق
08/02/2024 14:54:14
MENAFN08022024000117011021ID1107829934
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