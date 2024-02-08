بني مصطفى تلتقي وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 شباط (بترا)- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أمس الأربعاء، مع وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية ماهيتور أوزدمير غوكتاش، أوجه التنسيق المشترك، وفرص التعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين البلدين.
جاء ذلك على هامش مشاركتها في أعمال المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعدد الأبعاد، الذي تلتئم أعماله حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.
وأكدت بني مصطفى، أهمية التنسيق المشترك، في مجال التنمية الاجتماعية بين البلدين، من خلال تطوير وتعزيز فعالية أنشطة الخدمات الاجتماعية الوقائية وتحسينها وتوجيهها للأسرة والمجتمع، وأهمية وضع سياسات لحماية وتعزيز بنية الأسرة وقيمها، وتحسين الرفاهية الاجتماعية للأسرة.
وأشارت إلى أهمية وضع سياسات لمنع التمييز ضد المرأة وحمايتها وتعزيز مكانه المرأة الاجتماعية وتنشيطها في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، وتطوير وتوجيه وتأهيل أنشطة الخدمة الاجتماعية للأطفال، وتعزيز فاعلية الحماية الوقائية، ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية من خلال برامج الدمج الاجتماعي.
وشددت بني مصطفى على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في غزة، وإيصال المزيد من المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، مؤكدة موقف الأردن الثابت بدعم الأهل في غزة والضفة الغربية.
--(بترا)
ح ظ/م ف/رق
08/02/2024 13:58:57
MENAFN08022024000117011021ID1107829931
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