بني مصطفى تلتقي وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أمس الأربعاء، مع وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية ماهيتور أوزدمير غوكتاش، أوجه التنسيق المشترك، وفرص التعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين البلدين.

جاء ذلك على هامش مشاركتها في أعمال المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعدد الأبعاد، الذي تلتئم أعماله حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت بني مصطفى، أهمية التنسيق المشترك، في مجال التنمية الاجتماعية بين البلدين، من خلال تطوير وتعزيز فعالية أنشطة الخدمات الاجتماعية الوقائية وتحسينها وتوجيهها للأسرة والمجتمع، وأهمية وضع سياسات لحماية وتعزيز بنية الأسرة وقيمها، وتحسين الرفاهية الاجتماعية للأسرة.

وأشارت إلى أهمية وضع سياسات لمنع التمييز ضد المرأة وحمايتها وتعزيز مكانه المرأة الاجتماعية وتنشيطها في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، وتطوير وتوجيه وتأهيل أنشطة الخدمة الاجتماعية للأطفال، وتعزيز فاعلية الحماية الوقائية، ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية من خلال برامج الدمج الاجتماعي.

وشددت بني مصطفى على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في غزة، وإيصال المزيد من المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، مؤكدة موقف الأردن الثابت بدعم الأهل في غزة والضفة الغربية.

--(بترا)

ح ظ/م ف/رق

08/02/2024 13:58:57