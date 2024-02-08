تأجيل أعمال تحديث خدمات الأحوال المدنية بمركز الخدمات الحكومي لإشعار آخر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)- أعلن مركز الخدمات الحكومي، تأجيل أعمال الصيانة والتحديث لخدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات لإشعار آخر.

وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في بيان اليوم الخميس، إن مراكز الخدمات الحكومية سيستقبل المراجعين اليوم وكالمعتاد.

وكانت الوزارة أعلنت صباح اليوم عن توقف مؤقت لخدمات دائرة الأحوال المدنية في مراكز الخدمات الحكومية؛ لأعمال التحديث والتطوير.

--(بترا)

غ ح/م ف

08/02/2024 13:40:30