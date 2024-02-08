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اعتقال 6920 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول الماضي

2/8/2024 2:34:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 8 شباط (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 20 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة وأسرى سابقون.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن عمليات الاعتقال تركزت في بلدة عزون/قلقيلية، والباقي في محافظات جنين، الخليل، رام الله، طوباس، طولكرم، وسلفيت، مشيرا إلى أن حصيلة الاعتقالات ارتفعت إلى أكثر من 6920 منذ 7 من تشرين الأول الماضي.
وأشار إلى أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، وذلك في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، التي استهدفت جميع الفئات من أطفال ونساء وكبار السن، والمرضى.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
08/02/2024 13:35:55

MENAFN08022024000117011021ID1107829929

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