زراعة اربد: كميات الهطول المطري تبشر بموسم جيد

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 8 شباط (بترا)- علا عبيدات- قال مدير مديرية زراعة بني كنانة المهندس أحمد الخصاونة، إن قراءات كميات الأمطار التي هطلت حتى الآن تبشر بموسم زراعي جيد هذا العام.

وأضاف خلال حديثه اليوم الخميس، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، أن كميات الهطول المطري لغاية الأول من شباط الحالي من حيث التوزيع المطري والأيام الماطرة البالغ عددها 26 يوما، لها تأثير جيد على القطاع النباتي بشكل عام، سواء الأشجار المثمرة أو المحاصيل الزراعية الشتوية والصيفية، حيث ستساهم كمية الأمطار بتحسين التمايز الزهري والعقد ونمو الثمار مستقبلا.

وبين أن هذه الأمطار لها تأثير ممتاز في تفرع و نمو واستطالة المحاصيل الحقلية الشتوية، كما سيساعد على إطالة عمر فترة الإزهار للنباتات، وذلك لإتاحة الفرصة للنحل بجني الرحيق وحبوب اللقاح وبالتالي تقوية الخلايا والحصول على إنتاج جيد من العسل، إضافة إلى أن الزراعات الصيفية أيضا ستستفيد من الهطول المطري الذي سيحتفظ برطوبة التربة لفترة طويلة قادمة، ما سيساهم في زيادة إنتاج المحاصيل الصيفية مثل البامية والفقوس والبقوليات بأنواعها.

وعن المياه الجوفية أشار الخصاونة، إلى أن الأمطار التي هطلت تعتبر رافدا أساسيا وسوف تعمل على زيادة تدفق المياه السطحية في الينابيع وزيادة مخزون المياه الجوفية، التي ستروي البساتين الشجرية المثمرة في الأيام القادمة وعند الحاجة.

ودعا الأخوة المزارعين إلى ضرورة المتابعة الحثيثة للأشجار المثمرة وخصوصا اللوزيات في مرحلة الإزهار، وذلك تحسبا من الإصابة بمرض العفن البني (المونيليا) ومتابعة المحاصيل الحقلية، خوفا من الإصابة بالأمراض الفطرية مثل مرض "صدأ الأوراق"، وبخاصة على محصولي القمح والشعير.

كما دعا المزارعين والمواطنين إلى المباشرة في عمليات الزراعة وذلك نظرا للظروف الجوية المناسبة، والعمل على زراعة الحدائق المنزلية بالخضروات الشتوية المختلفة، خاصة مع هطول كميات مطرية مناسبة تساعد على عملية الإنبات المبكر لجميع المزروعات، مشيرا إلى أن هذه الفترة مناسبة جدا لإجراء العمليات الزراعية الهامة من تقليم وحراثة وتسميد للأشجار المثمرة، كأشجار الزيتون.

--(بترا)

ع ع/أ م / س س

08/02/2024 13:07:48