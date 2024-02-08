شارع نزامي في باكو.... طراز معماري فريد يمزج الماضي بالحاضر

MENAFN - Jordan News Agency)

باكو 8 شباط(بترا)- صالح الخوالدة- يتميز شارع "نزامي أو نظامي" الذي يطلق عليه شارع العرب في قلب العاصمة الأذربيجانية باكو، بجماله وسحره المعماري الفريد الذي يمزج الطراز القديم بالحديث.

ويعد هذا الشارع الذي يزوره العديد من الجاليات العربية، حيويا باحتوائه محلات تجارية وفنادق فاخرة ومساجد ومسارح وأماكن تاريخية على مدى ثلاثة كيلومترات، كما يشهد دوما الاحتفالات الوطنية والثقافية، بما في ذلك عيد النصر والاستقلال.

وما أن يحل المساء حتى يكتظ الشارع بزواره، ولا سيما من العرب بما يحويه من أماكن جميلة تأخذ المشاهد في جو جميل وإضاءة متميزة خلابة.

ولا يخلو هذا الشارع الذي يضم العديد من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والفنادق من الفعاليات والمهرجانات والمعارض الفنية طوال العام، ما يجعله وجهة سياحية شهيرة في المدينة.

ويزيد من جمالية المكان، العروض الموسيقية الحية التي تعزفها الفرق الموسيقية المحلية والعالمية في المطاعم والمقاهي الموجودة في المنطقة، والتي تتميز بتشكيلاتها المتنوعة؛ مثل الطبل والعود والكمان والدرم والناي، وغيرها.

ويعد عازف الطبل في شارع نزامي الأكثر شهرة، لأنه يستخدم الطبل الكبير الذي يصدر أصواته الرنانة، ومتعددة الإيقاعات بصورة تجذب الزوار، وتنشر أجواء من المرح والحيوية.

وأصبحت العروض الموسيقية في شارع نزامي جزءا من الثقافة والتراث الأذربيجاني، وتشكل تجربة فريدة للزوار الذين يستمتعون بالعروض الموسيقية الحية المتنوعة.

وبالرغم من تزاحم الزوار في شارع نزامي طوال اليوم، لكن الشارع يعد مكانا آمنا للمشي والتسوق والترفيه واستكشاف محتويات المحلات التجارية المختلفة، والتي توفر مجموعة متنوعة من السلع، بما في ذلك الملابس والأحذية والإكسسوارات والساعات والهدايا والأغذية والمشروبات.

كما يوفر الشارع لزواره بعد ساعات الغروب فرصة للتمتع بالنافورة الموسيقية في وسط الشارع النابض بالحركة والحياة.

ويضم الشارع أيضا، عددا من النوافير الجميلة التي تزين المنطقة، وتضفي عليها جمالا ورونقا خاصا؛ لما تتميز به من أشكال متنوعة وتصاميم فنية جميلة تسحر الألباب، ولا سيما نافورة ميدان نزامي، ونافورة فلامينغو، ونافورة برج اللهب، ونافورة برج الساعة.

--(بترا)





ص خ/ ف ج













08/02/2024 13:02:16