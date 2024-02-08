حزب نماء يفتتح مقره في اربد

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إربد 8 شباط ( بترا ) - افتتح أمين عام حزب نماء الدكتور محمد الرواشدة ، أمس الأربعاء، مقر فرع الحزب في محافظة اربد بحضور اعضاء وقيادات الحزب .

وقال الرواشدة إن أهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية، في تطوير البنية التحتية، وزيادة الفرص الاستثمارية وخلق الاستقرار الأمني الحقيقي ، جعل الأردن بالفعل أيقونة تعايش في ظل الفتن المتناثرة في مختلف أرجاء العالم .

واضاف أن تحديات كبيرة واجهت مسيرة الأردن خلال السنوات الماضية ، لكن وبفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك استطاع الاردن دائما النهوض ومواجهة التحديات الخارجية المتعددة ، حتى باتت مكانة الأردن الدبلوماسية والسياسية بفضل القيادة الهاشمية محل ثقة عالمية.

وأشار الرواشدة الى ان الظروف الاقتصادية الصعبةوالتي تشكل فيها البطالة العبء الأكبر ، أصبحت تحديا خطيراً ، لافتا الى ان البرنامج الاقتصادي في حزب نماء والذي تم اعداده من قبل خبراء وقابل للتطبيق من شأنه الاسهام لحد كبير برفع معدلات النمو الإقتصادي والسعي لتخفيف مشكلة البطالة بين الشباب الاردني .

بدوره، عرض رئيس المجلس الوطني في الحزب الدكتور فتحي صالح ، للبرنامج الاقتصادي الخاص بالحزب الذي يشتمل على: فكرة محلية التنمية ، وتعزيز محفزات النمو الاقتصادي، وإنشاء منصات التأهيل والتدريب والتشغيل، والتي تُمكن المرأة والشباب من الإعداد لسوق العمل.

واكد رئيس المجلس المركزي للحزب عبد الله الحسنات اهمية الانخراط بالاحزاب والمشاركة في صنع القرار ، لافتا الى اهمية التركيز على تحفيز النمو الاقتصادي في الاردن ما يسهم في مختلف جوانب التنمية والبناء .

من جانبه ، قال رئيس فرع اربد غسان بني عواد إن إفتتاح مكتب حزب نماء الأول في اربد يأتي ضمن احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية ، مشيرا الى ان الفرع والرؤية لافتتاح مقار في مختلف المحافظات تأتي استكمالا لمسيرة تعزيز المنظومة السياسية وفقاً للرؤى الملكية .

كما تحدثت عضو الحزب عبير الوادي ، حول أهمية مشاركة المرأة بالحياة السياسية، مشيرة الى وجود قوانين صديقة وداعمة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية ما يوفر لها وجود فاعل وحقيقي في العمل الحزبي وصنع القرار .

-- ( بترا )

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08/02/2024 12:59:25