استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب نابلس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 8 شباط (بترا) - استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على حاجز دير شرف غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان إن أصوات إطلاق نار سمعت في محيط الحاجز، قبل أن يطلق جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز النار على مواطنين ، حيث منعوا طواقم الاسعاف التابعة للهلال من الوصول اليه ، وتركوه يغرق بدمائه حتى استشهد.
وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أن "الشاب أطلق النار باتجاه جنود من الجيش دون وقوع إصابات في صفوفهم، حيث قام جنود من قوات الاحتياط بـ "تحييده"، على حد تعبيره.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
08/02/2024 12:40:31
MENAFN08022024000117011021ID1107829925
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