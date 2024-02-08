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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب نابلس

2/8/2024 2:34:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 8 شباط (بترا) - استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على حاجز دير شرف غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان إن أصوات إطلاق نار سمعت في محيط الحاجز، قبل أن يطلق جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز النار على مواطنين ، حيث منعوا طواقم الاسعاف التابعة للهلال من الوصول اليه ، وتركوه يغرق بدمائه حتى استشهد.
وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أن "الشاب أطلق النار باتجاه جنود من الجيش دون وقوع إصابات في صفوفهم، حيث قام جنود من قوات الاحتياط بـ "تحييده"، على حد تعبيره.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
08/02/2024 12:40:31

MENAFN08022024000117011021ID1107829925

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