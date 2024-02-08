اتفاقية رعاية بين فيت للألعاب الإلكترونية ومركز العقبة الرقمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 شباط(بترا)- أعلنت شركة فيت للألعاب الإلكترونية، عن اتفاقية رعاية لمدة عام مع مركز العقبة الرقمي، المركز الرئيسي للتحول الرقمي في الأردن والمنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيت سبورت محمد المجالي، إنه بفضل الإنترنت والبنية التحتية المتطورة التي يوفرها مركز العقبة الرقمي، فإننا نساهم بقوة بدعم تطور الرياضة الإلكترونية كأول منظمة للرياضات الإلكترونية في العالم، تتنافس من الشرق الأوسط إلى الخوادم الأوروبية بزمن وصول 30 ميلي ثانية ،ما يمنح لاعبينا وفرقنا ميزة كبيرة ويفتح أبوابًا جديدة للمنطقة بأكملها، ونحن متحمسون للغاية لهذه الشراكة.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مركز العقبة الرقمي اياد ابو خورما، "نحن في مركز العقبة الرقمي ندرك أهمية قطاع صناعة المحتوى الرقمي والألعاب الإلكترونية وجاء هذا التعاون مع فيت سبورت لإيماننا الكبير بمستقبل هذا القطاع، حيث تتلاقى أحدث تكنولوجيات الاتصال بالشغف لإعادة تعريف مشهد الألعاب.

وتشمل الشراكة توفير خدمات الاتصال لمنشأة فيت للرياضات الإلكترونية في عمان، ويبرز هذا التعاون من خلال وضع شعار مركز العقبة الرقمي على قمصان فريق فيت وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المتوقع الإعلان عن المزيد من الإعلانات العام الحالي، والاستفادة من هذا التحالف لتعزيز أداء اللاعبين ووصول العلامة التجارية إلى آفاق جديدة.

وتتخذ الشركة الأردن مقرا رئيسيا لها، وهي منظمة للرياضات الإلكترونية لديها الكفاءة على اكتشاف أفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم وتمكينهم من المشاركة بالبطولات العالمية وتبرز قدرات لاعبيها ومهاراتهم من خلال المشاركة المتميزة في المباريات العالمية وهيمنتها على بطولة العديد من هذه الألعاب.

وتواصل الشركة الرائدة في مجال الابتكار وتنمية المواهب، تشكيل مستقبل الألعاب الإلكترونية التنافسية في جميع أنحاء العالم.

كما يعد مركز العقبة الرقمي، مركزا متكاملا لحلول تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في الأردن والمنطقة، أسس لتلبية الطلب المتنامي على خدمات تكنولوجيا المعلومات المتطورة للشركات ومزودي خدمات الاتصالات في المنطقة، ويضم مركز بيانات محايد بسعة 6 ميجاوات، ويعد أكبر مركز بيانات في الأردن وأحد أكبر مراكز البيانات في المنطقة.

ويوفر المركز إمكانية الوصول إلى العديد من المنصات السحابية وتطبيقات الـ "في سات" كما أنه يمتلك محطة إنزال للكابلات البحرية التي توفر سعات إنترنت كبيرة للأردن والدول المجاورة، مصممة لتلبية المتطلبات المتنوعة لعملائها، بما في ذلك شركات الألعاب الإلكترونية وشبكات توصيل المحتوى الرقمي ومقدمي خدمات الإنترنت وغيرهم.

--(بترا)

م خ/أ م / س س

08/02/2024 12:39:15