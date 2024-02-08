اتفاقية رعاية بين فيت للألعاب الإلكترونية ومركز العقبة الرقمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 شباط(بترا)- أعلنت شركة فيت للألعاب الإلكترونية، عن اتفاقية رعاية لمدة عام مع مركز العقبة الرقمي، المركز الرئيسي للتحول الرقمي في الأردن والمنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيت سبورت محمد المجالي، إنه بفضل الإنترنت والبنية التحتية المتطورة التي يوفرها مركز العقبة الرقمي، فإننا نساهم بقوة بدعم تطور الرياضة الإلكترونية كأول منظمة للرياضات الإلكترونية في العالم، تتنافس من الشرق الأوسط إلى الخوادم الأوروبية بزمن وصول 30 ميلي ثانية ،ما يمنح لاعبينا وفرقنا ميزة كبيرة ويفتح أبوابًا جديدة للمنطقة بأكملها، ونحن متحمسون للغاية لهذه الشراكة.
وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مركز العقبة الرقمي اياد ابو خورما، "نحن في مركز العقبة الرقمي ندرك أهمية قطاع صناعة المحتوى الرقمي والألعاب الإلكترونية وجاء هذا التعاون مع فيت سبورت لإيماننا الكبير بمستقبل هذا القطاع، حيث تتلاقى أحدث تكنولوجيات الاتصال بالشغف لإعادة تعريف مشهد الألعاب.
وتشمل الشراكة توفير خدمات الاتصال لمنشأة فيت للرياضات الإلكترونية في عمان، ويبرز هذا التعاون من خلال وضع شعار مركز العقبة الرقمي على قمصان فريق فيت وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن المتوقع الإعلان عن المزيد من الإعلانات العام الحالي، والاستفادة من هذا التحالف لتعزيز أداء اللاعبين ووصول العلامة التجارية إلى آفاق جديدة.
وتتخذ الشركة الأردن مقرا رئيسيا لها، وهي منظمة للرياضات الإلكترونية لديها الكفاءة على اكتشاف أفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم وتمكينهم من المشاركة بالبطولات العالمية وتبرز قدرات لاعبيها ومهاراتهم من خلال المشاركة المتميزة في المباريات العالمية وهيمنتها على بطولة العديد من هذه الألعاب.
وتواصل الشركة الرائدة في مجال الابتكار وتنمية المواهب، تشكيل مستقبل الألعاب الإلكترونية التنافسية في جميع أنحاء العالم.
كما يعد مركز العقبة الرقمي، مركزا متكاملا لحلول تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في الأردن والمنطقة، أسس لتلبية الطلب المتنامي على خدمات تكنولوجيا المعلومات المتطورة للشركات ومزودي خدمات الاتصالات في المنطقة، ويضم مركز بيانات محايد بسعة 6 ميجاوات، ويعد أكبر مركز بيانات في الأردن وأحد أكبر مراكز البيانات في المنطقة.
ويوفر المركز إمكانية الوصول إلى العديد من المنصات السحابية وتطبيقات الـ "في سات" كما أنه يمتلك محطة إنزال للكابلات البحرية التي توفر سعات إنترنت كبيرة للأردن والدول المجاورة، مصممة لتلبية المتطلبات المتنوعة لعملائها، بما في ذلك شركات الألعاب الإلكترونية وشبكات توصيل المحتوى الرقمي ومقدمي خدمات الإنترنت وغيرهم.
--(بترا)
م خ/أ م / س س
08/02/2024 12:39:15
MENAFN08022024000117011021ID1107829924
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