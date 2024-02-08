السفيران القطري والأردني: منتخبا الأردن وقطر قدما أداء رجوليا وبطوليا بكأس آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 8 شباط (بترا)-عبر السفير الأردني لدى الدوحة، زيد مفلح اللوزي، والسفير القطري لدى عمان، الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، عن سعادتهما الكبيرة بوصول منتخبي الأردن وقطر لنهائي كأس آسيا 2023، والذي سيقام مساء السبت المقبل على استاد لوسيل المونديالي الذي احتضن نهائي كأس العالم 2022.
وقال السفيران اللذين استضافهما برنامج المجلس عبر قنوات الكأس القطرية، إنهما كبقية الشعبين الأردني والقطري وجميع الشعوب العربية والآسيوية، يأملان بمشاركة مباراة ممتعة في النهائي.
وقال اللوزي إن نهائي كأس آسيا سيكون عربيا بامتياز بين فريقين شقيقين عربيين، وهذا أمر مشرف للغاية.
وأضاف إن المنتخب الأردني قدم أداء مميزا في هذه البطولة في كل المباريات، ولاسيما المباريات الثلاث الأخيرة، وتحديدا مباراته الأخيرة أمام المنتخب الكوري، قدم خلالها أداء مميزا للغاية، وبالتالي خرج بنتيجة مشرفة من هذه المباراة، وتأهل للمباراة النهائية.
من جانبه، هنأ السفير القطري جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة مرور 25 عاما على تولي جلالته سلطاته الدستورية ملكا للبلاد، وبمناسبة تأهل المنتخب الأردني للمباراة النهائية لكأس آسيا، والشعب الأردني.
وقال "فخر لنا كعرب إقامة المباراة النهائية بين المنتخب القطري وشقيقه الأردني، وإن شاء الله تخرج المباراة النهائية بما يليق بالمنتخبين، وبالتوفيق لكل منهما في المباراة".
--(بترا)
م ف
08/02/2024 12:39:13
MENAFN08022024000117011021ID1107829923
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