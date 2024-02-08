السفيران القطري والأردني: منتخبا الأردن وقطر قدما أداء رجوليا وبطوليا بكأس آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 8 شباط (بترا)-عبر السفير الأردني لدى الدوحة، زيد مفلح اللوزي، والسفير القطري لدى عمان، الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، عن سعادتهما الكبيرة بوصول منتخبي الأردن وقطر لنهائي كأس آسيا 2023، والذي سيقام مساء السبت المقبل على استاد لوسيل المونديالي الذي احتضن نهائي كأس العالم 2022.

وقال السفيران اللذين استضافهما برنامج المجلس عبر قنوات الكأس القطرية، إنهما كبقية الشعبين الأردني والقطري وجميع الشعوب العربية والآسيوية، يأملان بمشاركة مباراة ممتعة في النهائي.

وقال اللوزي إن نهائي كأس آسيا سيكون عربيا بامتياز بين فريقين شقيقين عربيين، وهذا أمر مشرف للغاية.

وأضاف إن المنتخب الأردني قدم أداء مميزا في هذه البطولة في كل المباريات، ولاسيما المباريات الثلاث الأخيرة، وتحديدا مباراته الأخيرة أمام المنتخب الكوري، قدم خلالها أداء مميزا للغاية، وبالتالي خرج بنتيجة مشرفة من هذه المباراة، وتأهل للمباراة النهائية.

من جانبه، هنأ السفير القطري جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة مرور 25 عاما على تولي جلالته سلطاته الدستورية ملكا للبلاد، وبمناسبة تأهل المنتخب الأردني للمباراة النهائية لكأس آسيا، والشعب الأردني.

وقال "فخر لنا كعرب إقامة المباراة النهائية بين المنتخب القطري وشقيقه الأردني، وإن شاء الله تخرج المباراة النهائية بما يليق بالمنتخبين، وبالتوفيق لكل منهما في المباراة".

--(بترا)

م ف

08/02/2024 12:39:13