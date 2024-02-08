الملك يغادر في جولة تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا

MENAFN - Jordan News Agency)

الجولة الملكية تهدف إلى حشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار بغزة.

عمان 8 شباط (بترا)- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الخميس، في جولة تشمل الولايات المتحدة الأميركية وكندا وفرنسا وألمانيا.

وتهدف الجولة الملكية إلى حشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكافٍ، والتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وسيلتقي جلالته بواشنطن الرئيس الأميركي جو بايدن وأركان الإدارة الأميركية وعدداً من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس، فيما سيلتقي بالعاصمة أوتاوا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وفي باريس، سيجتمع جلالة الملك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يشارك جلالته خلال زيارته إلى ألمانيا بالدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن، ويلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين الغربيين والأوروبيين.

وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائباً لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة.

--(بترا)

ف ج

08/02/2024 12:34:40