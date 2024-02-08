خالد يوسف وجابى خوري وحسين القلا يحتفون بذكرى يوسف شاهين في كلام ف السيما

(MENAFN
- Youm7) حضر كل من، المخرج خالد يوسف والشاعر جمال بخيت والمنتج جابى خوري والمنتج حسين القلا، صالون "كلام فى السينما" الذى يقدمه المخرج السينمائي أشرف فايق، والذى يقيم احتفاء خاصا بالمخرج الراحل يوسف شاهين .
كما حضر كل من الممثل حسن العدل،
ومدير التصوير السينمائي مصطفي عبد الله، ومهندس الصوت السينمائي جاسر خورشد، والمخرج السينمائي عماد البهات، ومهندسو الديكور عماد الخضري، وعبد الله خليل، وعادل محمود، ودكتور إسماعيل الناظر أستاذ أفلام التحريك.
ورحب المخرج أشرف فايق بالحضور واستدعي تلامذة يوسف شاهين، ليتحدثوا عنه وعن ذكرياتهم معه وكواليس التصوير في عدد من أفلامه.
الصالون يقام بسينما الهناجر بساحة دار الأوبرا بالقاهرة، ويبدأ الساعة السابعة مساء،كما يقام يوم الخميس 15 فبراير بالإسكندرية بمركز الحرية للإبداع، والدخول مجانا.
الصالون السينمائي " كلام فى السيما " للمخرج أشرف فايق يقام برعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية الفنان د. وليد قانوش ، وبدعم من
السيدة وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني.
ندوة احتفاء بمخرج يوسف شاهين
الاحتفاء بذكرى يوسف شاهين
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