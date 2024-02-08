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خالد يوسف وجابى خوري وحسين القلا يحتفون بذكرى يوسف شاهين في كلام ف السيما

2/8/2024 2:32:43 PM
(MENAFN- Youm7) حضر كل من، المخرج خالد يوسف والشاعر جمال بخيت والمنتج جابى خوري والمنتج حسين القلا، صالون "كلام فى السينما" الذى يقدمه المخرج السينمائي أشرف فايق، والذى يقيم احتفاء خاصا بالمخرج الراحل يوسف شاهين .
كما حضر كل من الممثل حسن العدل،
ومدير التصوير السينمائي مصطفي عبد الله، ومهندس الصوت السينمائي جاسر خورشد، والمخرج السينمائي عماد البهات، ومهندسو الديكور عماد الخضري، وعبد الله خليل، وعادل محمود، ودكتور إسماعيل الناظر أستاذ أفلام التحريك.
ورحب المخرج أشرف فايق بالحضور واستدعي تلامذة يوسف شاهين، ليتحدثوا عنه وعن ذكرياتهم معه وكواليس التصوير في عدد من أفلامه.
الصالون يقام بسينما الهناجر بساحة دار الأوبرا بالقاهرة، ويبدأ الساعة السابعة مساء،كما يقام يوم الخميس 15 فبراير بالإسكندرية بمركز الحرية للإبداع، والدخول مجانا.
الصالون السينمائي " كلام فى السيما " للمخرج أشرف فايق يقام برعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية الفنان د. وليد قانوش ، وبدعم من
السيدة وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني.


ندوة احتفاء بمخرج يوسف شاهين

الاحتفاء بذكرى يوسف شاهين








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