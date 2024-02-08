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حسن العدل يحكى موقفين إنسانيين ليوسف شاهين فى تصوير فيلم وداعا بونابرت

2/8/2024 2:32:43 PM
(MENAFN- Youm7) كشف الفنان حسن العدل عن موقفين إنسانيين مع المخرج الراحل يوسف شاهين ، وذلك أثناء صالون "كلام فى السيما" الذي يقدمه المخرج السينمائي أشرف فايق، وبحضور المخرج خالد يوسف، والشاعر جمال بخيت، والمنتج جابي خوري، والمنتج حسين القلا.
وقال الممثل حسن العدل: "أثناء تصوير فيلم (وداعا بونابرت)، كان لدي افتتاح مسرحية (عملية نوح) وحان الوقت للذهاب إلى المسرح، ولم أنته من تصوير مشهد مهم في الفيلم، وظللت أصرخ كثيراً حتى أنقذنى يوسف شاهين واستغل غضبي في المشهد وصورته وقام بعدها يوسف بتوصيلى للمسرح بسيارته".
وأضاف: "موقف آخر كنا في العريش ووقف أمام الأسلاك الشائكة وأمام الجنود الإسرائيليين ولقنهم درساً قاسياً، وله العديد من المواقف الكثيرة معي وهو لن يعوض نهائيا، وبالمناسبة حكى لى عن دوره في فيلم (باب الحديد) وكشف لي عن أن الفنان محمد توفيق كان المرشح الأول لدور قناوي بالفيلم".
الصالون يقام بسينما الهناجر بساحة دار الأوبرا بالقاهرة، ويبدأ الساعة السابعة مساء، كما يقام يوم الخميس 15 فبراير بالإسكندرية بمركز الحرية للإبداع، والدخول مجانا.
الصالون السينمائي "كلام فى السيما" للمخرج أشرف فايق يقام برعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية الفنان د. وليد قانوش، وبدعم من وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني.








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