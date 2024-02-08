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خالد يوسف: كمال الطويل لم يضع موسيقى تصويرية فى السينما إلا مع يوسف شاهين ومعى

2/8/2024 2:32:43 PM
(MENAFN- Youm7) قال المخرج خالد يوسف خلال صالون "كلام فى السيما" الذي يقدمه المخرج السينمائي أشرف فايق، وبحضور الشاعر الكبير جمال بخيت، والمنتجين جابي خوري، وحسين القلا، إن الموسيقار كمال الطويل لم يضع موسيقى تصويرية في السينما إلا لفيلمين يوسف شاهين وفيلم لي هو (العاصفة).
وأضاف خالد يوسف: "علاقة يوسف شاهين وكمال الطويل كانت علاقة تصادمية، لأن هذين المبدعين كانا لكل منهما (إيجو) كبير جدا، ولذلك كانا يتصادمان كثيراً في عملهما معا، ويوسف شاهين يفهم في الموسيقى ولديه وجهة نظر، وكمال الطويل أستاذ كبير ولا يسمح بالتدخل في عمله ومن هنا كان التصادم دائما، وحدث في جملة موسيقية في أغنية فيلم المصير، فقد أراد يوسف شاهين أن يكون هناك سكتة في وسط اللحن ورفض كمال الطويل، ولكن (جو) أصر وبالفعل الأغنية بها (السكتة) وهي أغنية (علّي صوتك بالغنا).
وأضاف يوسف: "محمد منير كان محتار بينهما، فكل منهما يوجهه بطريقة، فالطويل يريد منه المحافظة على الميلودي، ويوسف شاهين يبحث عن الإحساس، وظل منير يعيد تسجيل الأغنية حتى يرضى الطرفين، وهذه دائما كانت العلاقة بين (جو) و(الطويل) ولكن في النهاية خرج لنا إبداعهما غاية في الجمال والإتقان".
الصالون يقام بسينما الهناجر بساحة دار الأوبرا بالقاهرة، ويبدأ الساعة السابعة مساء، كما يقام يوم الخميس 15 فبراير بالإسكندرية بمركز الحرية للإبداع، والدخول مجانا.
الصالون السينمائي "كلام فى السيما" للمخرج أشرف فايق يقام برعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية الفنان د. وليد قانوش، وبدعم من وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني.








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