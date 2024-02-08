خالد يوسف: كمال الطويل لم يضع موسيقى تصويرية فى السينما إلا مع يوسف شاهين ومعى

خالد يوسف: كمال الطويل لم يضع موسيقى تصويرية فى السينما إلا مع يوسف شاهين ومعى
التاريخ
2/8/2024 2:32:43 PM
(MENAFN
- Youm7) قال المخرج خالد يوسف خلال صالون "كلام فى السيما" الذي يقدمه المخرج السينمائي أشرف فايق، وبحضور الشاعر الكبير جمال بخيت، والمنتجين جابي خوري، وحسين القلا، إن الموسيقار كمال الطويل لم يضع موسيقى تصويرية في السينما إلا لفيلمين يوسف شاهين وفيلم لي هو (العاصفة).
وأضاف خالد يوسف: "علاقة يوسف شاهين وكمال الطويل كانت علاقة تصادمية، لأن هذين المبدعين كانا لكل منهما (إيجو) كبير جدا، ولذلك كانا يتصادمان كثيراً في عملهما معا، ويوسف شاهين يفهم في الموسيقى ولديه وجهة نظر، وكمال الطويل أستاذ كبير ولا يسمح بالتدخل في عمله ومن هنا كان التصادم دائما، وحدث في جملة موسيقية في أغنية فيلم المصير، فقد أراد يوسف شاهين أن يكون هناك سكتة في وسط اللحن ورفض كمال الطويل، ولكن (جو) أصر وبالفعل الأغنية بها (السكتة) وهي أغنية (علّي صوتك بالغنا).
وأضاف يوسف: "محمد منير كان محتار بينهما، فكل منهما يوجهه بطريقة، فالطويل يريد منه المحافظة على الميلودي، ويوسف شاهين يبحث عن الإحساس، وظل منير يعيد تسجيل الأغنية حتى يرضى الطرفين، وهذه دائما كانت العلاقة بين (جو) و(الطويل) ولكن في النهاية خرج لنا إبداعهما غاية في الجمال والإتقان".
الصالون يقام بسينما الهناجر بساحة دار الأوبرا بالقاهرة، ويبدأ الساعة السابعة مساء، كما يقام يوم الخميس 15 فبراير بالإسكندرية بمركز الحرية للإبداع، والدخول مجانا. الصالون السينمائي "كلام فى السيما" للمخرج أشرف فايق يقام برعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية الفنان د. وليد قانوش، وبدعم من وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني.
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