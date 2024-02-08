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Watch It تنشر بوسترات تشويقية لـ مسلسل الكبير أوى 8 قبل عرضه فى رمضان

2/8/2024 2:32:43 PM
(MENAFN- Youm7) نشرت الصفحة الرسمية لمنصة Watch it الرقمية بوسترات تشويقية لمسلسل "الكبير أوى 8 " بطولة النجم أحمد مكي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

ويواصل النجم أحمد مكى تصوير مشاهد الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوى" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، وذلك داخل الديكور الرئيسى للعمل وهو قرية المزاريطة.

مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن أحمد مكى عاد لاستكمال سلسلة "الكبير أوى" في شهر رمضان قبل الماضى 2022 بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف إذ قدم مكى الجزء الخامس في عام 2015، وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحاً كبيراً وأفرز العمل عدد من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، واستكمل هذا النجاح بتقديم الجزء السابع العام الماضى.



أحمد مكي



مسلسل الكبير أوى 8



الكبير أوى 8





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