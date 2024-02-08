Watch It تنشر بوسترات تشويقية لـ مسلسل الكبير أوى 8 قبل عرضه فى رمضان

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- Youm7) نشرت الصفحة الرسمية لمنصة Watch it الرقمية بوسترات تشويقية لمسلسل "الكبير أوى 8 " بطولة النجم أحمد مكي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.
ويواصل النجم أحمد مكى تصوير مشاهد الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوى" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، وذلك داخل الديكور الرئيسى للعمل وهو قرية المزاريطة.
مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.
يذكر أن أحمد مكى عاد لاستكمال سلسلة "الكبير أوى" في شهر رمضان قبل الماضى 2022 بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف إذ قدم مكى الجزء الخامس في عام 2015، وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحاً كبيراً وأفرز العمل عدد من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، واستكمل هذا النجاح بتقديم الجزء السابع العام الماضى.
أحمد مكي
مسلسل الكبير أوى 8
الكبير أوى 8
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