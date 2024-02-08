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أغلى مجمع منازل في أمريكا مطروح للبيع مقابل 295 مليون دولار.. صور

2/8/2024 2:32:41 PM
(MENAFN- Youm7) تختلف أسعار العقارات حسب المنطقة والرفاهيات التي تتميز بها وغيرها من المميزات التي تؤثر على أسعارها، وأغلى مجمع منازل في أمريكا يصل سعره إلى 295 مليون دولار، ويصل على الشاطئ، وملك جون دوناهو وعائلته المكونة من 13 ابنا و84 حفيدا، وعاشت عائلة دوناهو لعقود في المنزل واستضافت فيه شخصيات بارزة مثل الرئيس السابق جورج بوش الأب وأرنولد بالمر، حسبما قال ابنهما بيل دوناهو لصحيفة وول ستريت جورنال.


أحد المنازل عن قرب


و طرح مجمع منازل الآن في السوق ويضم ثلاث منازل وحوضًا خاصًا لليخوت، وسجل رقما قياسيا لأغلى عملية بيع سكنية في البلاد ويقول السماسرة إن المشترين المحتملين أثرياء للغاية لدرجة أنهم قد ينتهي بهم الأمر إلى هدم القصور القائمة، ليعيدوا بناءها.


أحد منازل المجمع


وكان دوناهو اكتشف قطعة أرض غير مأهولة على طول خليج المكسيك أثناء تحليقه فوق نابولي، فلوريدا، واشترى منها ما يقرب من 4.3 فدانًا مقابل مليون دولار في عام 1985، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.


صورة أخرى للمجمع

و قام دوناهو وزوجته رودورا بتوسيع ممتلكاتهما إلى ما يقرب من 60 فدانًا، وقاما ببناء ملاذ على شاطئ البحر لعائلتهما الكبيرة المكونة من 13 طفلاً و84 حفيدًا.

وبعد وفاة جون ورودورا، أدرجت العائلة الآن المجمع الذى يبلغ مساحته 9 أفدنة ويقع في حي بورت رويال في نابولي
مقابل مبلغ قياسي محتمل يبلغ 295 مليون دولار.







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