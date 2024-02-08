أغلى مجمع منازل في أمريكا مطروح للبيع مقابل 295 مليون دولار.. صور

(MENAFN
- Youm7) تختلف أسعار العقارات حسب المنطقة والرفاهيات التي تتميز بها وغيرها من المميزات التي تؤثر على أسعارها، وأغلى مجمع منازل في أمريكا يصل سعره إلى 295 مليون دولار، ويصل على الشاطئ، وملك جون دوناهو وعائلته المكونة من 13 ابنا و84 حفيدا، وعاشت عائلة دوناهو لعقود في المنزل واستضافت فيه شخصيات بارزة مثل الرئيس السابق جورج بوش الأب وأرنولد بالمر، حسبما قال ابنهما بيل دوناهو لصحيفة وول ستريت جورنال.
أحد المنازل عن قرب
و طرح مجمع منازل الآن في السوق ويضم ثلاث منازل وحوضًا خاصًا لليخوت، وسجل رقما قياسيا لأغلى عملية بيع سكنية في البلاد ويقول السماسرة إن المشترين المحتملين أثرياء للغاية لدرجة أنهم قد ينتهي بهم الأمر إلى هدم القصور القائمة، ليعيدوا بناءها.
أحد منازل المجمع
وكان دوناهو اكتشف قطعة أرض غير مأهولة على طول خليج المكسيك أثناء تحليقه فوق نابولي، فلوريدا، واشترى منها ما يقرب من 4.3 فدانًا مقابل مليون دولار في عام 1985، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
صورة أخرى للمجمع
و قام دوناهو وزوجته رودورا بتوسيع ممتلكاتهما إلى ما يقرب من 60 فدانًا، وقاما ببناء ملاذ على شاطئ البحر لعائلتهما الكبيرة المكونة من 13 طفلاً و84 حفيدًا.
وبعد وفاة جون ورودورا، أدرجت العائلة الآن المجمع الذى يبلغ مساحته 9 أفدنة ويقع في حي بورت رويال في نابولي
مقابل مبلغ قياسي محتمل يبلغ 295 مليون دولار.
MENAFN08022024000132011024ID1107829916
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.