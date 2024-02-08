هدايا وحب جديد.. 4 أبراج محظوظة فى الفلانتين السنة دى

(MENAFN
- Youm7)
يحتفل العشاق بيوم عيد الحب أو الفلانتين الموافق 14 فبراير
كل عام،، لكن قد يحتفل هذا العام بعض المرتبطين عاطفياً بطريقة مميزة، ومن خلال علم الأبراج نستعرض خلال السطور التالية الأبراج
الأكثر حظَا في عيد الحب يمكن أن تحصل على هدايا واعترافات بالحب، وفقًا لما أشارت إليه مايا ناجي خبيرة الأبراج.
الإعتراف بالحب أبراج حظها حلو في الفلانتين: برج الأسد:
يمكن أن يحصل مولود برج الأسد على عدد كبير من الهدايا التي تقدم له من معجبين بدون التصريح عن هويتهم، أيضًا يمكن أن يكون برج الأسد أكثر حظًا في هذه الليلة
لإعتراف أحدهم بحبه له والذى يمكن أن يصبح شريك حياة .
برج الثور:
برج الثور من الأبراج التي تحصل على هدايا ذات قيمة معنوية ومادية من خلال شريك حياته، أيضًا قد تحدث بعض التغيرات في حياته العاطفية بشكل عام بداية من
يوم عيد الحب .
برج القوس:
يحصل مولود برج القوس على هدايا
لم يكن يتوقعها من شريك حياته، ويمكن أن تكون هدايا
عبارة عن مشغولات ذهبية أو هدايا التي تتمثل في سيارة .
برج السرطان:
يمكن أن يفاجىء مولود برج السرطان بأن هناك شخص ما يعبر له عن حبه بطريقة تجعله يشعر بالسعادة.
شخص يعترف بحبه
MENAFN08022024000132011024ID1107829915
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.