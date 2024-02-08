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بالشوكة والسكينة ومن غيرهم كمان.. إتيكيت أكل اليوسفي فى العزومات

2/8/2024 2:32:40 PM
(MENAFN- Youm7)

تعد فاكهة اليوسفي من الفواكه الشتوية المحببة للجميع و خصوصاً الأطفال لسهولة تقشيرها و تناولها، ولكن قد تتسبب فى شعور من يتناوله بالإحراج، لتجنب ذلك نستعرض قواعد الإتيكي
التى يجب إتباعها عند تناول اليوسفى كما نصحت به هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية .


إتيكيت أكل اليوسفي لا تحاول تقشيرها بالسكينة:

قالت خبيرة الإتيكيت في حديثها لـ "اليوم السابع":" تحضير الطاولة لتناول اليوسفي أمر هام وأساسي، لذا لابد من إحضار طبق مفرود وشوكة وسكينة و فوطة سفرة، ثم إلتقاط واحدة فقط من ثمرة اليوسفي ووضعها بالصحن ولكن لاتحاول تقشيرها باستخدام الشوكة والسكينة، وإنما يفضل تقشيرها بطريقه هادئة على أن يوضع القشر بداخل بعضه ويوضع علي يسار الصحن، و من ثم وضع الفصوص مفرده بجانب الصحن".


تناول فص واحد:

وتابعت:"بعد الإنتهاء من المرحلة السابقة يتم أخذ فص واحد فقط باستخدام الشوكة وفتحه بالسكين و إخراج البذور و إزاحتها على يسار الصحن بجانب القشور
و من ثم تقطيع الفص الواحد لقسمين و أكله بالشوكة، و هكذا حتى الانتهاء من ثمرة اليوسفي وثم وضع الشوكة والسكينة بجانب بعضهم البعض بداخل الصحن".

بدون شوكة أو سكينة :

وتابعت:" إذا كنت في إحدي الزيارات و قدم لك اليوسفي بدون شوكة أو سكينة،
ينبغي تقشيرها كما سبق و تقسيم اليوسفي على هيئة فصوص و التقاط فص واحد بواسطة السبابة و الإبهام وأكلها علي قسمين وإذا كان الفص صغيراً على قضمه واحدة وإذا كان الفص كبيراً ومن ثم إخراج البذور في منديل ورقي مع تغطية الفم وقت استخراج البذور، وتجميعها في المنديل ووضعها مغطاة بالكامل على يسار الطبق".


اليوسفي








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