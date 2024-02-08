بالشوكة والسكينة ومن غيرهم كمان.. إتيكيت أكل اليوسفي فى العزومات

(MENAFN
- Youm7)
تعد فاكهة اليوسفي من الفواكه الشتوية المحببة للجميع و خصوصاً الأطفال لسهولة تقشيرها و تناولها، ولكن قد تتسبب فى شعور من يتناوله بالإحراج، لتجنب ذلك نستعرض قواعد الإتيكي
التى يجب إتباعها عند تناول اليوسفى كما نصحت به هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية .
إتيكيت أكل اليوسفي لا تحاول تقشيرها بالسكينة:
قالت خبيرة الإتيكيت في حديثها لـ "اليوم السابع":" تحضير الطاولة لتناول اليوسفي أمر هام وأساسي، لذا لابد من إحضار طبق مفرود وشوكة وسكينة و فوطة سفرة، ثم إلتقاط واحدة فقط من ثمرة اليوسفي ووضعها بالصحن ولكن لاتحاول تقشيرها باستخدام الشوكة والسكينة، وإنما يفضل تقشيرها بطريقه هادئة على أن يوضع القشر بداخل بعضه ويوضع علي يسار الصحن، و من ثم وضع الفصوص مفرده بجانب الصحن".
تناول فص واحد:
وتابعت:"بعد الإنتهاء من المرحلة السابقة يتم أخذ فص واحد فقط باستخدام الشوكة وفتحه بالسكين و إخراج البذور و إزاحتها على يسار الصحن بجانب القشور
و من ثم تقطيع الفص الواحد لقسمين و أكله بالشوكة، و هكذا حتى الانتهاء من ثمرة اليوسفي وثم وضع الشوكة والسكينة بجانب بعضهم البعض بداخل الصحن".
بدون شوكة أو سكينة :
وتابعت:" إذا كنت في إحدي الزيارات و قدم لك اليوسفي بدون شوكة أو سكينة،
ينبغي تقشيرها كما سبق و تقسيم اليوسفي على هيئة فصوص و التقاط فص واحد بواسطة السبابة و الإبهام وأكلها علي قسمين وإذا كان الفص صغيراً على قضمه واحدة وإذا كان الفص كبيراً ومن ثم إخراج البذور في منديل ورقي مع تغطية الفم وقت استخراج البذور، وتجميعها في المنديل ووضعها مغطاة بالكامل على يسار الطبق".
اليوسفي
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