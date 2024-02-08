Friday, 09 February 2024 12:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تفاصيل مؤتمر ملكات جمال العرب وأوروبا بدورته الـ17

2/8/2024 2:32:40 PM
(MENAFN- Youm7) عُقد اليوم المؤتمر الصحفى لملكات جمال العرب وأوروبا بأحد فنادق الدقى، بعد وصول 18 ملكة يمثلن 18 دولة عربية و6 ملكات من أوروبا للتتويج بمصر برئاسة حنان نصر.

وأوضحت الدكتورة حنان نصر، رئيس مؤسسة ملكات جمال العرب بالعالم العربى وأوروبا فى حديثها لـ"اليوم السابع": "ياسمين محمود ملكة جمال العرب للإنسانية هى من ستتوج الملكات على أرض مصر وأن لجنة التحكيم تضم باقة من أطباء التجميل والجمال والصحة النفسية لأوروبا".

وأكدت: "الاختيار يتم عن طريق من خلال توفر عدة شروط أهمها الجانب الثقافى والسن أيضًا، حيث يشترط ألا تكون متزوجة ويبلغ عمرها من سن 18 لـ28".

وقالت: "المشاركات ريهام الخطيب من مصر، ومن الجزائر أمل ماريه بودوايه، بالإضافة إلى مهرة فرجانى من ليبيا، وخلود القاسمى من تونس، ودعاء عاطف لبنان، آية النعيمى من العراق، فادية شادى من فلسطين، وسارة ياسر من الأردن، وسامية العطوش من المغرب، وراما شدوح من سوريا، وهنادى فضل الله من السودان".

وتابعت: "وهبة الله الكعينى من أوروبا وتحديدا من تركيا ومريم زعيتر لبنانية، وبشرى دحلب من الجزائر، ومن فرنسا الجزائرية ايميليا بوجورا والتونسية أمنة بنت كمال ومن بلجيكا المغربية شيما حانونتى وإكرام شرجي".


ملكات جمال العرب وأوروبا








MENAFN08022024000132011024ID1107829913

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث