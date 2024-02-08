تفاصيل مؤتمر ملكات جمال العرب وأوروبا بدورته الـ17

وأوضحت الدكتورة حنان نصر، رئيس مؤسسة ملكات جمال العرب بالعالم العربى وأوروبا فى حديثها لـ"اليوم السابع": "ياسمين محمود ملكة جمال العرب للإنسانية هى من ستتوج الملكات على أرض مصر وأن لجنة التحكيم تضم باقة من أطباء التجميل والجمال والصحة النفسية لأوروبا".

وأكدت: "الاختيار يتم عن طريق من خلال توفر عدة شروط أهمها الجانب الثقافى والسن أيضًا، حيث يشترط ألا تكون متزوجة ويبلغ عمرها من سن 18 لـ28".

وقالت: "المشاركات ريهام الخطيب من مصر، ومن الجزائر أمل ماريه بودوايه، بالإضافة إلى مهرة فرجانى من ليبيا، وخلود القاسمى من تونس، ودعاء عاطف لبنان، آية النعيمى من العراق، فادية شادى من فلسطين، وسارة ياسر من الأردن، وسامية العطوش من المغرب، وراما شدوح من سوريا، وهنادى فضل الله من السودان".

وتابعت: "وهبة الله الكعينى من أوروبا وتحديدا من تركيا ومريم زعيتر لبنانية، وبشرى دحلب من الجزائر، ومن فرنسا الجزائرية ايميليا بوجورا والتونسية أمنة بنت كمال ومن بلجيكا المغربية شيما حانونتى وإكرام شرجي".

ملكات جمال العرب وأوروبا



