تفاصيل مؤتمر ملكات جمال العرب وأوروبا بدورته الـ17

(MENAFN
- Youm7) عُقد اليوم المؤتمر الصحفى لملكات جمال العرب وأوروبا بأحد فنادق الدقى، بعد وصول 18 ملكة يمثلن 18 دولة عربية و6 ملكات من أوروبا للتتويج بمصر برئاسة حنان نصر.
وأوضحت الدكتورة حنان نصر، رئيس مؤسسة ملكات جمال العرب بالعالم العربى وأوروبا فى حديثها لـ"اليوم السابع": "ياسمين محمود ملكة جمال العرب للإنسانية هى من ستتوج الملكات على أرض مصر وأن لجنة التحكيم تضم باقة من أطباء التجميل والجمال والصحة النفسية لأوروبا".
وأكدت: "الاختيار يتم عن طريق من خلال توفر عدة شروط أهمها الجانب الثقافى والسن أيضًا، حيث يشترط ألا تكون متزوجة ويبلغ عمرها من سن 18 لـ28".
وقالت: "المشاركات ريهام الخطيب من مصر، ومن الجزائر أمل ماريه بودوايه، بالإضافة إلى مهرة فرجانى من ليبيا، وخلود القاسمى من تونس، ودعاء عاطف لبنان، آية النعيمى من العراق، فادية شادى من فلسطين، وسارة ياسر من الأردن، وسامية العطوش من المغرب، وراما شدوح من سوريا، وهنادى فضل الله من السودان".
وتابعت: "وهبة الله الكعينى من أوروبا وتحديدا من تركيا ومريم زعيتر لبنانية، وبشرى دحلب من الجزائر، ومن فرنسا الجزائرية ايميليا بوجورا والتونسية أمنة بنت كمال ومن بلجيكا المغربية شيما حانونتى وإكرام شرجي".
ملكات جمال العرب وأوروبا
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